ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли по Украине семь ракетных и 12 авиаударов за сутки, ВСУ отбили атаки армии РФ в районе 16 населенных пунктов – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ВСУ держат под огневым контролем объекты логистики противника, сообщили в Генштабе
ВСУ держат под огневым контролем объекты логистики противника, сообщили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошлые сутки российские оккупационные войска нанесли семь ракетных и 12 авиационных ударов по территории Украины. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил, опубликованной в Facebook.

"Противник продолжает нарушать нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносит удары по критической инфраструктуре, а также домам гражданского населения. Остается угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины. В течение суток оккупанты нанесли семь ракетных и 12 авиационных ударов, совершили около 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня", – сказано в сообщении. 

Ударам РФ подверглись более 20 населенных пунктов, в том числе города Запорожье и Николаев, говорится в сводке. Из танков, минометов и ствольной артиллерии россияне обстреляли десятки населенных пунктов. 

Согласно сообщению Генштаба, армия РФ пытается удержать временно захваченные территории и сосредоточилась на "попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях", также оккупанты наступают на бахмутском и авдеевском направлениях. 

"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование обороны по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку, – сообщили в Генштабе. – Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Выемка, Бахмутское, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Озеряновка, Зайцево, Одрадовка, Андреевка, Первомайское, Красногоровка, Веселое, Каменка, Победа, Невельское, Новомихайловка. ВСУ продолжают держать под огневым контролем объекты логистики противника и артерии их снабжения. За прошедшие сутки уничтожена еще одна понтонная переправа противника. Кроме того, подтверждена информация об уничтожении складов с боеприпасами врага, 5 октября текущего года, вблизи населенного пункта Конские Роздоры".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0wqt5XuisbK4faE26TvCBcvn2smMMr4u3427AqrUYgPPTSrDXgvCMmGL7Chf9XfsAl

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Первомайское, Генштаб ВСУ, боеприпасы, Андреевка, армия РФ, артиллерия, переправа, Озеряновка, обстрелы, война России против Украины, Новомихайловка, Бахмут, население
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Как в последний раз", "Надо ж так жопу деда лизать". Актриса из "Сватов" Железняк вся в черном записала поздравление для Путина
"Как в последний раз", "Надо ж так жопу деда лизать". Актриса из "Сватов" Железняк вся в черном записала поздравление для Путина
"Горячая, как наступление ВСУ". Michelle Andrade снялась в кожаном костюме
"Горячая, как наступление ВСУ". Michelle Andrade снялась в кожаном костюме
Назван британский город, в котором пройдет "Евровидение 2023"
Назван британский город, в котором пройдет "Евровидение 2023"
Во Львове появилась улица имени Вакарчука
Во Львове появилась улица имени Вакарчука
"Украинские дети стали не по годам взрослыми". Loboda обнародовала селфи в обнимку со своей старшей дочерью
"Украинские дети стали не по годам взрослыми". Loboda обнародовала селфи в обнимку со своей старшей дочерью
"От мозга ничего не осталось. Быстро подсел на пропаганду". Ласточкин рассказал о проживающем в РФ отце
"От мозга ничего не осталось. Быстро подсел на пропаганду". Ласточкин рассказал о проживающем в РФ отце
Маремуха подарила сыну первый торт
Маремуха подарила сыну первый торт
  Patsyki Z Franeka презентовала новую композицию из серии повстанческих песен. Видео
  Patsyki Z Franeka презентовала новую композицию из серии повстанческих песен. Видео
Завадюк показал новое патриотичное тату на спине. Фото
Завадюк показал новое патриотичное тату на спине. Фото
  Группа Måneskin выпустила песню о любви и расставании. Видео
  Группа Måneskin выпустила песню о любви и расставании. Видео
Сестра Ефросининой сделала селфи в тренажерном зале
Сестра Ефросининой сделала селфи в тренажерном зале
Основатель Telegram-канала "Труха" рассказал, что означает название паблика
Основатель Telegram-канала "Труха" рассказал, что означает название паблика
  Полякова показала Ефросининой, как выглядеть моложе. Видео
  Полякова показала Ефросининой, как выглядеть моложе. Видео
Группа из Нидерландов Within Temptation поддержала Украину на концерте в Миннеаполисе. Видео
Группа из Нидерландов Within Temptation поддержала Украину на концерте в Миннеаполисе. Видео
Российские СМИ заявили, что в РФ мобилизовали 31-летнего внука Пугачевой. Он прокомментировал
Российские СМИ заявили, что в РФ мобилизовали 31-летнего внука Пугачевой. Он прокомментировал
"Лучше бы оставалась в своей стране". Кейт Миддлтон нахамила подданная
"Лучше бы оставалась в своей стране". Кейт Миддлтон нахамила подданная
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Как в последний раз", "Надо ж так жопу деда лизать". Актриса из "Сватов" Железняк вся в черном записала поздравление для Путина (58800)
2
Сестра Ефросининой показала, как изменилась за девять лет ее дочь от сына Ющенко (55453)
3
53-летняя Лопес в новом фильме снялась в трусах и топе. Видео (46673)
4
"Гарантия трудоспособного вечера". Тимошенко похвасталась перекусом из McDonald's (46155)
5
Нечего скрывать. Бритни Спирс показалась на пляже в одной шляпе (40664)
6
"Мужчина и женщина, которые сражались друг за друга в этой войне". Художница изобразила командира полка "Азов" Прокопенко с женой (40544)
7
"Таня постоянно говорила: "Россия – страна п...дорасов". Экс-супруг Денисовой заявил, что она получила российское гражданство (37916)
8
"С помощью лука имитирует слезы и выходит на отличный градус истерики". Невзоров посмеялся над рыдающим пропагандистом Корчевниковым (35196)
 
 
 
 