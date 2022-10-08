Оккупанты нанесли по Украине семь ракетных и 12 авиаударов за сутки, ВСУ отбили атаки армии РФ в районе 16 населенных пунктов – Генштаб ВСУ

"Противник продолжает нарушать нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносит удары по критической инфраструктуре, а также домам гражданского населения. Остается угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины. В течение суток оккупанты нанесли семь ракетных и 12 авиационных ударов, совершили около 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня", – сказано в сообщении.

Ударам РФ подверглись более 20 населенных пунктов, в том числе города Запорожье и Николаев, говорится в сводке. Из танков, минометов и ствольной артиллерии россияне обстреляли десятки населенных пунктов.

Согласно сообщению Генштаба, армия РФ пытается удержать временно захваченные территории и сосредоточилась на "попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях", также оккупанты наступают на бахмутском и авдеевском направлениях.

"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование обороны по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку, – сообщили в Генштабе. – Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Выемка, Бахмутское, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Озеряновка, Зайцево, Одрадовка, Андреевка, Первомайское, Красногоровка, Веселое, Каменка, Победа, Невельское, Новомихайловка. ВСУ продолжают держать под огневым контролем объекты логистики противника и артерии их снабжения. За прошедшие сутки уничтожена еще одна понтонная переправа противника. Кроме того, подтверждена информация об уничтожении складов с боеприпасами врага, 5 октября текущего года, вблизи населенного пункта Конские Роздоры".

Война России против Украины. Главное (обновляется)