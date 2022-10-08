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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СМИ узнали о перебоях в работе Starlink на фронте в Украине. Маск отреагировал

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Маск в ответ на сообщения о перебоях в работе Starlink рассказал, сколько его компания потратила на работу этих систем связи в Украине
Маск в ответ на сообщения о перебоях в работе Starlink рассказал, сколько его компания потратила на работу этих систем связи в Украине
Фото: ЕРА

7 октября в Financial Times вышла статья, в которой утверждается что украинские военнослужащие сообщают о перебоях в работе устройств связи компании Starlink Илона Маска.

Материал основан на сообщениях анонимных источников, министр обороны Украины Алексей Резников, пресс-секретарь главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного отказались от комментариев, а Маск и его компания SpaceX, которая производит Starlink, не стали отвечать на запросы журналистов, говорится в статье. 

Издание пишет, что некоторые перебои привели к "катастрофической" потере связи. Фиксируют проблемы якобы на юге Украины – в районе Херсонской и Запорожской областей, а также вдоль линии фронта в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. 

Многие перебои происходили во время прорывов линии фронта украинскими военными, а некоторые – во время боев, говорят источники СМИ в Украине. Собеседники Financial Times на Западе подтвердили факт перебоев, но не стали комментировать детали. 

Волонтер Роман Синицын, который передает ВСУ терминалы Starlink, высказал предположение, что перебои могут быть связаны с желанием SpaceX предотвратить нецелевое использование Starlink российскими войсками. 

По данным Financial Times, "тысячи терминалов", переданных Украине, "были закуплены правительством США и профинансированы с помощью краудфандинга". 

Маск в Twitter назвал материал Financial Times плохим. 

"В статье ошибочно утверждается, что все терминалы и обслуживание Starlink были оплачены, хотя оплачен лишь небольшой процент. Эта операция обошлась SpaceX в $80 млн и превысит $100 млн к концу года. Что касается того, что происходит на поле боя, то это секретная информация", – написал он в Twitter, отвечая на пост одного из авторов материала – журналиста Кристофера Мюллера. 

Бизнесмен также сообщил, что находится на постоянном контакте с вице-премьером – министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым. 

Маска спросили, контактирует ли он с "какой-либо другой стороной", вовлеченной в войну. 

Он в ответ написал, что таких "достаточно много". "Стараюсь поступать правильно, что не всегда бывает понятно", – отметил он. 

Financial Times в своей статье обращает внимание, что Маск вызвал волну критики со стороны украинцев серией твитов об Украине. Он, в частности, предложил "формулу мира" между Украиной и РФ, которая, по его мнению, должна включать повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях под наблюдением ООН, признание украинского Крыма "российским", обеспечение Украиной водоснабжения полуострова и ее нейтральный статус. 

Издание пишет, что в 2021 году Маск выступил по видеосвязи на конференции, организованной Сергеем Кириенко – одним из двух первых заместителей главы администрации президента России, который, по данным Госдепа США, курировал проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины. Также в 2021 году Маск в Twitter приглашал президента РФ Владимира Путина пообщаться в Clubhouse. "Было бы большой честью поговорить с вами", – написал он тогда на русском. 

Статья о перебоях Starlink на фронте вызвала обсуждение в Twitter. В частности, американский конгрессмен Адам Кинзингер написал, что Маск должен сделать заявление по этому поводу или это должно быть расследовано. 

"Это вопрос национальной безопасности", – подчеркнул он. 

Бывший чиновник Совета национальной безопасности в Белом доме, подполковник в отставке Александер Виндман выразил обеспокоенность. 

"По сообщениям, система Starlink вышла из строя вдоль линии фронта Украины, подрывая военные усилия Украины. В контексте прошедшей недели... это вызывает глубокую тревогу, если это было сделано намеренно и с целью оказать давление на правительство Украины. Я очень надеюсь, что Маск и Starlink сделают заявление, объясняющее это", – написал он. 

Некоторые украинские пользователи скептически отнеслись к статье, вспоминая о материале Financial Times о якобы контрабанде оружия, которое партнеры предоставляют Украине. 

Контекст:

Starlink – проект системы околоземных спутников компании Илона Маска SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

26 февраля 2022 года вице-премьер-министр  министр цифровой трансформации Федоров обратился к Маску с просьбой предоставить Украине терминалы Starlink. 27 февраля Маск отреагировал на просьбу, а уже 28 февраля первая партия терминалов прибыла в Украину.

Терминалы Starlink помогают ВСУ быть на связи и реализовывать специальные операции, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, учреждений здравоохранения и посевную кампанию, а также возвращают к жизни деоккупированные территории, сообщал министр. По данным Минцифры на апрель 2022-го, ежедневно у Starlink в Украине было около 150 тыс. активных пользователей.

9 июня Федоров сообщил, что компания – представительство SpaceX Starlink Ukraine получила лицензию оператора.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Алексей Резников, SpaceX, Financial Times, война России против Украины, Илон Маск, Роман Синицын, Александер Виндман, Starlink, Адам Кинзингер, Минцифры
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