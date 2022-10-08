СМИ узнали о перебоях в работе Starlink на фронте в Украине. Маск отреагировал

Материал основан на сообщениях анонимных источников, министр обороны Украины Алексей Резников, пресс-секретарь главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного отказались от комментариев, а Маск и его компания SpaceX, которая производит Starlink, не стали отвечать на запросы журналистов, говорится в статье.
Издание пишет, что некоторые перебои привели к "катастрофической" потере связи. Фиксируют проблемы якобы на юге Украины – в районе Херсонской и Запорожской областей, а также вдоль линии фронта в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
Многие перебои происходили во время прорывов линии фронта украинскими военными, а некоторые – во время боев, говорят источники СМИ в Украине. Собеседники Financial Times на Западе подтвердили факт перебоев, но не стали комментировать детали.
Волонтер Роман Синицын, который передает ВСУ терминалы Starlink, высказал предположение, что перебои могут быть связаны с желанием SpaceX предотвратить нецелевое использование Starlink российскими войсками.
По данным Financial Times, "тысячи терминалов", переданных Украине, "были закуплены правительством США и профинансированы с помощью краудфандинга".
Маск в Twitter назвал материал Financial Times плохим.
"В статье ошибочно утверждается, что все терминалы и обслуживание Starlink были оплачены, хотя оплачен лишь небольшой процент. Эта операция обошлась SpaceX в $80 млн и превысит $100 млн к концу года. Что касается того, что происходит на поле боя, то это секретная информация", – написал он в Twitter, отвечая на пост одного из авторов материала – журналиста Кристофера Мюллера.
Bad reporting by FT. This article falsely claims that Starlink terminals & service were paid for, when only a small percentage have been.— Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2022
This operation has cost SpaceX * 80M & will exceed * 100M by end of year.
As for what’s happening on the battlefield, that’s classified.
Бизнесмен также сообщил, что находится на постоянном контакте с вице-премьером – министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым.
I am in regular contact with Fedorov— Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2022
Маска спросили, контактирует ли он с "какой-либо другой стороной", вовлеченной в войну.
Он в ответ написал, что таких "достаточно много". "Стараюсь поступать правильно, что не всегда бывает понятно", – отметил он.
Quite a few. Trying to do the right thing, which is not always clear.— Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2022
Financial Times в своей статье обращает внимание, что Маск вызвал волну критики со стороны украинцев серией твитов об Украине. Он, в частности, предложил "формулу мира" между Украиной и РФ, которая, по его мнению, должна включать повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях под наблюдением ООН, признание украинского Крыма "российским", обеспечение Украиной водоснабжения полуострова и ее нейтральный статус.
Издание пишет, что в 2021 году Маск выступил по видеосвязи на конференции, организованной Сергеем Кириенко – одним из двух первых заместителей главы администрации президента России, который, по данным Госдепа США, курировал проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины. Также в 2021 году Маск в Twitter приглашал президента РФ Владимира Путина пообщаться в Clubhouse. "Было бы большой честью поговорить с вами", – написал он тогда на русском.
было бы большой честью поговорить с вами— Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021
Статья о перебоях Starlink на фронте вызвала обсуждение в Twitter. В частности, американский конгрессмен Адам Кинзингер написал, что Маск должен сделать заявление по этому поводу или это должно быть расследовано.
"Это вопрос национальной безопасности", – подчеркнул он.
Evidently the Starlink system is down over the front lines of Ukraine. @elonmusk should make a statement about this, or, this should be investigated. This is a national security issue— Adam Kinzinger * (@AdamKinzinger) October 7, 2022
Бывший чиновник Совета национальной безопасности в Белом доме, подполковник в отставке Александер Виндман выразил обеспокоенность.
"По сообщениям, система Starlink вышла из строя вдоль линии фронта Украины, подрывая военные усилия Украины. В контексте прошедшей недели... это вызывает глубокую тревогу, если это было сделано намеренно и с целью оказать давление на правительство Украины. Я очень надеюсь, что Маск и Starlink сделают заявление, объясняющее это", – написал он.
.@elonmusk Starlink system reportedly down along the Ukraine frontline, undermining Ukraine war effort.— Alexander S. Vindman (@AVindman) October 7, 2022
In the context of the past week…deeply disturbing if intentional & meant to press the Government of Ukraine. I really hope Musk & Starlink make a statement explaining this. https://t.co/buIF6STjg9
Некоторые украинские пользователи скептически отнеслись к статье, вспоминая о материале Financial Times о якобы контрабанде оружия, которое партнеры предоставляют Украине.
...підігрівав російській пропаганді і всю кар'єру побудував на антиукраїнських статтях, влаштувався на роботу у @FT— У МОЄЇ МОВИ ВЕЛИКИЙ КАЛІБР (@FreelFreel) October 7, 2022
Його перший матеріал – у співпраці з... Романом Олеарчиком. pic.twitter.com/fuUn0askql
Starlink – проект системы околоземных спутников компании Илона Маска SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.
26 февраля 2022 года вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Федоров обратился к Маску с просьбой предоставить Украине терминалы Starlink. 27 февраля Маск отреагировал на просьбу, а уже 28 февраля первая партия терминалов прибыла в Украину.
Терминалы Starlink помогают ВСУ быть на связи и реализовывать специальные операции, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, учреждений здравоохранения и посевную кампанию, а также возвращают к жизни деоккупированные территории, сообщал министр. По данным Минцифры на апрель 2022-го, ежедневно у Starlink в Украине было около 150 тыс. активных пользователей.
9 июня Федоров сообщил, что компания – представительство SpaceX Starlink Ukraine получила лицензию оператора.