СМИ узнали о перебоях в работе Starlink на фронте в Украине. Маск отреагировал

Маск в ответ на сообщения о перебоях в работе Starlink рассказал, сколько его компания потратила на работу этих систем связи в Украине Фото: ЕРА

Материал основан на сообщениях анонимных источников, министр обороны Украины Алексей Резников, пресс-секретарь главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного отказались от комментариев, а Маск и его компания SpaceX, которая производит Starlink, не стали отвечать на запросы журналистов, говорится в статье.

Издание пишет, что некоторые перебои привели к "катастрофической" потере связи. Фиксируют проблемы якобы на юге Украины – в районе Херсонской и Запорожской областей, а также вдоль линии фронта в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Многие перебои происходили во время прорывов линии фронта украинскими военными, а некоторые – во время боев, говорят источники СМИ в Украине. Собеседники Financial Times на Западе подтвердили факт перебоев, но не стали комментировать детали.

Волонтер Роман Синицын, который передает ВСУ терминалы Starlink, высказал предположение, что перебои могут быть связаны с желанием SpaceX предотвратить нецелевое использование Starlink российскими войсками.

По данным Financial Times, "тысячи терминалов", переданных Украине, "были закуплены правительством США и профинансированы с помощью краудфандинга".

Маск в Twitter назвал материал Financial Times плохим.

"В статье ошибочно утверждается, что все терминалы и обслуживание Starlink были оплачены, хотя оплачен лишь небольшой процент. Эта операция обошлась SpaceX в $80 млн и превысит $100 млн к концу года. Что касается того, что происходит на поле боя, то это секретная информация", – написал он в Twitter, отвечая на пост одного из авторов материала – журналиста Кристофера Мюллера.

Bad reporting by FT. This article falsely claims that Starlink terminals & service were paid for, when only a small percentage have been.



This operation has cost SpaceX * 80M & will exceed * 100M by end of year.



As for what’s happening on the battlefield, that’s classified. — Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2022

Бизнесмен также сообщил, что находится на постоянном контакте с вице-премьером – министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым.

I am in regular contact with Fedorov — Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2022

Маска спросили, контактирует ли он с "какой-либо другой стороной", вовлеченной в войну.

Он в ответ написал, что таких "достаточно много". "Стараюсь поступать правильно, что не всегда бывает понятно", – отметил он.

Quite a few. Trying to do the right thing, which is not always clear. — Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2022

Financial Times в своей статье обращает внимание, что Маск вызвал волну критики со стороны украинцев серией твитов об Украине. Он, в частности, предложил "формулу мира" между Украиной и РФ, которая, по его мнению, должна включать повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях под наблюдением ООН, признание украинского Крыма "российским", обеспечение Украиной водоснабжения полуострова и ее нейтральный статус.

Издание пишет, что в 2021 году Маск выступил по видеосвязи на конференции, организованной Сергеем Кириенко – одним из двух первых заместителей главы администрации президента России, который, по данным Госдепа США, курировал проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины. Также в 2021 году Маск в Twitter приглашал президента РФ Владимира Путина пообщаться в Clubhouse. "Было бы большой честью поговорить с вами", – написал он тогда на русском.

было бы большой честью поговорить с вами — Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021

Статья о перебоях Starlink на фронте вызвала обсуждение в Twitter. В частности, американский конгрессмен Адам Кинзингер написал, что Маск должен сделать заявление по этому поводу или это должно быть расследовано.

"Это вопрос национальной безопасности", – подчеркнул он.

Evidently the Starlink system is down over the front lines of Ukraine. @elonmusk should make a statement about this, or, this should be investigated. This is a national security issue — Adam Kinzinger * (@AdamKinzinger) October 7, 2022

Бывший чиновник Совета национальной безопасности в Белом доме, подполковник в отставке Александер Виндман выразил обеспокоенность.

"По сообщениям, система Starlink вышла из строя вдоль линии фронта Украины, подрывая военные усилия Украины. В контексте прошедшей недели... это вызывает глубокую тревогу, если это было сделано намеренно и с целью оказать давление на правительство Украины. Я очень надеюсь, что Маск и Starlink сделают заявление, объясняющее это", – написал он.

.@elonmusk Starlink system reportedly down along the Ukraine frontline, undermining Ukraine war effort.



In the context of the past week…deeply disturbing if intentional & meant to press the Government of Ukraine. I really hope Musk & Starlink make a statement explaining this. https://t.co/buIF6STjg9 — Alexander S. Vindman (@AVindman) October 7, 2022

Некоторые украинские пользователи скептически отнеслись к статье, вспоминая о материале Financial Times о якобы контрабанде оружия, которое партнеры предоставляют Украине.

...підігрівав російській пропаганді і всю кар'єру побудував на антиукраїнських статтях, влаштувався на роботу у @FT

Його перший матеріал – у співпраці з... Романом Олеарчиком. pic.twitter.com/fuUn0askql — У МОЄЇ МОВИ ВЕЛИКИЙ КАЛІБР (@FreelFreel) October 7, 2022