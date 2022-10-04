Осадчая заявила, что у Илона Маска психическое расстройство, и назвала диагноз

"Пока Илон Маск демонстрирует всему миру биполярное расстройство, нам делать свое. Наш телевизионный поиск продолжается. "Найти своих" – важная часть общего поиска, ведь многомиллионная аудитория помогает искать пропавших. Присоединитесь и вы к поиску", – написала она.
"Найти своих" – социальный проект, который с первых дней войны РФ против Украины помогает украинцам объединять семьи, которые потеряли друг друга.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
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Биполярное расстройство, или маниакально-депрессивный психоз, это психическое расстройство, проявляющееся в виде аффективных состояний: маниакальных и депрессивных, а также смешанных состояний.
Маск 3 октября сделал ряд скандальных заявлений. Он предложил пользователям Twitter проголосовать по поводу "формулы мира" между Украиной и РФ, которая, по его мнению, должна включать повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях под наблюдением ООН, признание украинского Крыма "российским", обеспечение Украиной водоснабжения полуострова и ее нейтральный статус. Предложение предпринимателя вызвало критику.
Позже он также назвал победу Украины в войне против РФ "маловероятной" и заявил, что "воля людей на Донбассе и в Крыму должна решить, в составе России они или Украины".
28 февраля Маск отправил в Украину околоземные спутники Starlink.
По состоянию на 19 апреля в Украине запустили в работу более 10 тыс. станций интернета Starlink, рассказывал Федоров. Они помогают Вооруженным силам Украины быть на связи и реализовывать специальные операции, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, учреждений здравоохранения и посевную кампанию, а также возвращают к жизни деоккупированные территории, сообщал министр. По данным Минцифры, ежедневно у Starlink в Украине есть около 150 тыс. активных пользователей.