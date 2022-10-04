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04 октября, 2022
 
Новости

Осадчая заявила, что у Илона Маска психическое расстройство, и назвала диагноз

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Осадчая призвала украинцев присоединиться к поиску пропавших людей
Осадчая призвала украинцев присоединиться к поиску пропавших людей
Фото: Katya Osadcha / Facebook

Украинская телеведущая Катя Осадчая 3 октября в Instagram прокомментировала скандальные посты основателя компаний Tesla и SpaceX, американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска.

"Пока Илон Маск демонстрирует всему миру биполярное расстройство, нам делать свое. Наш телевизионный поиск продолжается. "Найти своих" – важная часть общего поиска, ведь многомиллионная аудитория помогает искать пропавших. Присоединитесь и вы к поиску", – написала она.

"Найти своих" – социальный проект, который с первых дней войны РФ против Украины помогает украинцам объединять семьи, которые потеряли друг друга. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Биполярное расстройство, или маниакально-депрессивный психоз, это психическое расстройство, проявляющееся в виде аффективных состояний: маниакальных и депрессивных, а также смешанных состояний.

Маск 3 октября сделал ряд скандальных заявлений. Он предложил пользователям Twitter проголосовать по поводу "формулы мира" между Украиной и РФ, которая, по его мнению, должна включать повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях под наблюдением ООН, признание украинского Крыма "российским", обеспечение Украиной водоснабжения полуострова и ее нейтральный статус. Предложение предпринимателя вызвало критику.

Позже он также назвал победу Украины в войне против РФ "маловероятной" и заявил, что "воля людей на Донбассе и в Крыму должна решить, в составе России они или Украины".

28 февраля Маск отправил в Украину околоземные спутники Starlink.

По состоянию на 19 апреля в Украине запустили в работу более 10 тыс. станций интернета Starlink, рассказывал Федоров. Они помогают Вооруженным силам Украины быть на связи и реализовывать специальные операции, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, учреждений здравоохранения и посевную кампанию, а также возвращают к жизни деоккупированные территории, сообщал министр. По данным Минцифры, ежедневно у Starlink в Украине есть около 150 тыс. активных пользователей.

Теги: Россия, Украина, война, SpaceX, скандал, Tesla, украинцы, война России против Украины, телеведущая, Илон Маск, Катя Осадчая, предприниматель, миллиардер, Starlink
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