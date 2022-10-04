Осадчая заявила, что у Илона Маска психическое расстройство, и назвала диагноз

"Пока Илон Маск демонстрирует всему миру биполярное расстройство, нам делать свое. Наш телевизионный поиск продолжается. "Найти своих" – важная часть общего поиска, ведь многомиллионная аудитория помогает искать пропавших. Присоединитесь и вы к поиску", – написала она.

"Найти своих" – социальный проект, который с первых дней войны РФ против Украины помогает украинцам объединять семьи, которые потеряли друг друга.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)