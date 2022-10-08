Оккупанты из вертолетов выпустили 18 ракет по Сумской области – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
"Россияне выпустили 84 боеприпаса по нашей территории. Из которых: мины, снаряды и 18 ракет, выпущенных из вертолетов с территории России", – написал руководитель ОВА.
По словам Живицкого, больше всего разрушений – в Краснопольской общине.
"Повреждены дома, железнодорожные пути", – отметил глава Сумской ОВА.
Он рассказал, что во время утреннего ракетного удара погиб 51-летний гражданский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.
Накануне, 6 октября, российские войска обстреляли семь общин Сумской области, в частности, после 21.00 выпустили восемь ракет из вертолета по территории Великописаревской ОТО.