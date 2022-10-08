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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты из вертолетов выпустили 18 ракет по Сумской области – ОВА

Россияне за день выпустили 84 боеприпаса по территории Сумской области, отметил Живицкий
Россияне за день выпустили 84 боеприпаса по территории Сумской области, отметил Живицкий
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Российские оккупационные войска за день 7 октября обстреляли территорию пяти общин Сумской области – Хотинской, Краснопольской, Эсманской, Зноб-Новгородской и Великописаревской (по состоянию на 22.00).

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Россияне выпустили 84 боеприпаса по нашей территории. Из которых: мины, снаряды и 18 ракет, выпущенных из вертолетов с территории России", – написал руководитель ОВА.

По словам Живицкого, больше всего разрушений – в Краснопольской общине.

"Повреждены дома, железнодорожные пути", – отметил глава Сумской ОВА.

Он рассказал, что во время утреннего ракетного удара погиб 51-летний гражданский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid02xTvJPZtLXKxKTYux4GNSuQ6nPChMtqreebzsa7jsj7yPvRLr5tfgUsum73WmSBGRl

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Накануне, 6 октября, российские войска обстреляли семь общин Сумской области, в частности, после 21.00 выпустили восемь ракет из вертолета по территории Великописаревской ОТО.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, вертолет, боеприпасы, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Сумская ОГА, мины, разрушения, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты, Краснополье
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