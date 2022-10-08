Оккупанты из вертолетов выпустили 18 ракет по Сумской области – ОВА

Россияне за день выпустили 84 боеприпаса по территории Сумской области, отметил Живицкий Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Россияне выпустили 84 боеприпаса по нашей территории. Из которых: мины, снаряды и 18 ракет, выпущенных из вертолетов с территории России", – написал руководитель ОВА.

По словам Живицкого, больше всего разрушений – в Краснопольской общине.

"Повреждены дома, железнодорожные пути", – отметил глава Сумской ОВА.

Он рассказал, что во время утреннего ракетного удара погиб 51-летний гражданский.

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