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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты обстреливают Сумскую область, есть погибший – Офис президента Украины

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Сумскую область россияне обстреливают регулярно
Сумскую область россияне обстреливают регулярно
Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegrаm

7 октября в результате обстрела российскими войсками Сумской области погиб мирный житель, сообщил в Telegrаm заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"За прошедшие сутки в Сумской области зафиксировано 19 обстрелов. [...] Повреждены жилые дома, административные здания и линии электропередачи. Есть раненые. Сегодня обстрелы продолжаются. Уже известно об одном погибшем", – написал он.

Тимошенко отметил, что информация еще уточняется.

Сегодня глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий писал, что в 6.00 оккупанты со стороны России стреляли по Шалыгинской территориальной общине из пулеметов, а после 7.00 – из минометов. Также, по его данным, враг открывал огонь по территории Великописаревской общины, это было после 9.00.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с территории РФ.

Россияне обстреливают украинский регион регулярно. Так, 6 октября по состоянию на 22.00 Сумская область была обстреляна девять раз. Это данные местных властей.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, Сумская область, раненые, вторжение, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, погибшие, миномет, Кирилл Тимошенко, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты
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