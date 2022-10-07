Российские оккупанты обстреливают Сумскую область, есть погибший – Офис президента Украины

"За прошедшие сутки в Сумской области зафиксировано 19 обстрелов. [...] Повреждены жилые дома, административные здания и линии электропередачи. Есть раненые. Сегодня обстрелы продолжаются. Уже известно об одном погибшем", – написал он.
Тимошенко отметил, что информация еще уточняется.
Сегодня глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий писал, что в 6.00 оккупанты со стороны России стреляли по Шалыгинской территориальной общине из пулеметов, а после 7.00 – из минометов. Также, по его данным, враг открывал огонь по территории Великописаревской общины, это было после 9.00.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с территории РФ.
Россияне обстреливают украинский регион регулярно. Так, 6 октября по состоянию на 22.00 Сумская область была обстреляна девять раз. Это данные местных властей.