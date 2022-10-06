Россияне трижды за день обстреляли Сумскую область, повредили сарай – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
"За день было три обстрела территории Эсманской и Середино-Будской общин. Всего 35 приходов. Били из ствольной артиллерии и минометов", – написал руководитель ОВА.
По словам Живицкого, в результате минометного обстрела в одном из сел Середино-Будской общины повреждена крыша сарая, а также выбило окна в веранде дома.
"Без жертв", – резюмировал глава Сумской ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.