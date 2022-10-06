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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне трижды за день обстреляли Сумскую область, повредили сарай – ОВА

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Оккупанты били по территории Сумской области из ствольной артиллерии и минометов, отметил Живицкий
Оккупанты били по территории Сумской области из ствольной артиллерии и минометов, отметил Живицкий
Фото: Дмитро Живицький / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска в течение дня 5 октября обстреляли территорию двух общин Сумской области – Эсманской и Середино-Будской (по состоянию на 22.00).

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"За день было три обстрела территории Эсманской и Середино-Будской общин. Всего 35 приходов. Били из ствольной артиллерии и минометов", – написал руководитель ОВА.

По словам Живицкого, в результате минометного обстрела в одном из сел Середино-Будской общины повреждена крыша сарая, а также выбило окна в веранде дома.

"Без жертв", – резюмировал глава Сумской ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid0MqexbTggVEbXeowCpAfasdvrbKN8eVf4b9hqM7hgRVdRy8HUzAz5AqQzSwbnD3otl

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, Сумская ОГА, разрушения, миномет, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты
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