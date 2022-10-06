Россияне трижды за день обстреляли Сумскую область, повредили сарай – ОВА

Оккупанты били по территории Сумской области из ствольной артиллерии и минометов, отметил Живицкий Фото: Дмитро Живицький / Facebook (архив)

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"За день было три обстрела территории Эсманской и Середино-Будской общин. Всего 35 приходов. Били из ствольной артиллерии и минометов", – написал руководитель ОВА.

По словам Живицкого, в результате минометного обстрела в одном из сел Середино-Будской общины повреждена крыша сарая, а также выбило окна в веранде дома.

"Без жертв", – резюмировал глава Сумской ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)