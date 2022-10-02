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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В первый день октября оккупанты дважды обстреляли территорию Сумской области – ОВА

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За день враг дважды обстрелял территорию Середино-Будской общины, отметил Живицкий
За день враг дважды обстрелял территорию Середино-Будской общины, отметил Живицкий
Фото: Дмитро Живицький / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска 1 октября продолжили обстрелы территории Сумской области, за день зафиксировано восемь прилетов (по состоянию на 21.00).

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"За день враг дважды обстреливал территорию Середино-Будской общины. Всего восемь прилетов со ствольной артиллерии", – написал руководитель ОВА.

По словам Живицкого, в результате обстрелов оккупантами Сумской области потерь и разрушений нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, Сумская ОГА, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты
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