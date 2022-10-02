В первый день октября оккупанты дважды обстреляли территорию Сумской области – ОВА

За день враг дважды обстрелял территорию Середино-Будской общины, отметил Живицкий Фото: Дмитро Живицький / Facebook (архив)

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"За день враг дважды обстреливал территорию Середино-Будской общины. Всего восемь прилетов со ствольной артиллерии", – написал руководитель ОВА.

По словам Живицкого, в результате обстрелов оккупантами Сумской области потерь и разрушений нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)