"Били чуть ли не по всей границе". В Сумской ОВА заявили, что оккупанты выпустили по территории области около 200 мин и снарядов, есть раненые и погибший

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
"Били чуть ли не по всей границе, по гражданским объектам на территории Белопольской, Зноб-Новгородской, Шалыгинской, Эсманской, Краснопольской, Середино-Будской территориальных общин и окрестностей села Юнаковка", – написал руководитель ОВА.
По словам Живицкого, приходы были из ствольной артиллерии, минометов и САУ.
"В результате одного из обстрелов три человека ранены, один от тяжелых ран скончался в больнице. Повреждены линии электропередач и сети интернет в ряде населенных пунктов, – отметил глава Сумской ОВА. – В результате обстрела окрестностей села Павловка повреждены пять жилых домов".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.