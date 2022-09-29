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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Били чуть ли не по всей границе". В Сумской ОВА заявили, что оккупанты выпустили по территории области около 200 мин и снарядов, есть раненые и погибший

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Оккупанты обстреляли территорию шести общин, отметил Живицкий
Оккупанты обстреляли территорию шести общин, отметил Живицкий
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Российские оккупационные войска за день 29 сентября выпустили по территории Сумской области около 200 мин и снарядов (по состоянию на 22.00).

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Били чуть ли не по всей границе, по гражданским объектам на территории Белопольской, Зноб-Новгородской, Шалыгинской, Эсманской, Краснопольской, Середино-Будской территориальных общин и окрестностей села Юнаковка", – написал руководитель ОВА.

По словам Живицкого, приходы были из ствольной артиллерии, минометов и САУ.

"В результате одного из обстрелов три человека ранены, один от тяжелых ран скончался в больнице. Повреждены линии электропередач и сети интернет в ряде населенных пунктов, – отметил глава Сумской ОВА. – В результате обстрела окрестностей села Павловка повреждены пять жилых домов".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Теги: Россия, интернет, Украина, Сумская область, раненые, больница, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, Сумская ОГА, погибшие, миномет, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты, Краснополье
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