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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей, зафиксировано более 50 взрывов – командование "Север"

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В результате обстрелов оккупантов по территории Сумской и Черниговской областей 29 сентября зафиксировано 55 приходов, отметило ОК "Север"
В результате обстрелов оккупантов по территории Сумской и Черниговской областей 29 сентября зафиксировано 55 приходов, отметило ОК "Север"
Фото: dpsu.gov.ua

Российские оккупационные войска 29 сентября в очередной раз обстреляли приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей.

Об этом в Facebook сообщило оперативное командование (ОК) "Север".

"Около 12.00 – 13.00 наблюдатели зафиксировали 45 взрывов (приходы, предварительно, из ствольной артиллерии) по территории Украины со стороны России в районе Сосновки и в районе заказника "Шалыгинский", – говорится в сообщении. – Потерь среди личного состава и техники нет. По предварительной информации, есть попадание в животноводческий комплекс в Сосновке и повреждение ЛЭП".

Кроме того, еще 10 приходов (вероятно, миномет 120 мм) зафиксировано около 12.20 – 13.10 в направлении Сеньковки, добавили украинские военные.

Потерь среди личного состава и техники нет.

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", – резюмировали в ОК "Север".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/pfbid02dffr4kL8NjmqTaPqhGkiVQnwveptZirdnVBz7cJ6MpxizDj9KYBuP4i2uJmtegijl

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть территории Сумской и Черниговской областей была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают два региона с российской территории.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, Черниговская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, взрывы, инфраструктура, миномет, российские оккупанты
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