Россияне обстреляли приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей, зафиксировано более 50 взрывов – командование "Север"

Об этом в Facebook сообщило оперативное командование (ОК) "Север".
"Около 12.00 – 13.00 наблюдатели зафиксировали 45 взрывов (приходы, предварительно, из ствольной артиллерии) по территории Украины со стороны России в районе Сосновки и в районе заказника "Шалыгинский", – говорится в сообщении. – Потерь среди личного состава и техники нет. По предварительной информации, есть попадание в животноводческий комплекс в Сосновке и повреждение ЛЭП".
Кроме того, еще 10 приходов (вероятно, миномет 120 мм) зафиксировано около 12.20 – 13.10 в направлении Сеньковки, добавили украинские военные.
Потерь среди личного состава и техники нет.
"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", – резюмировали в ОК "Север".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть территории Сумской и Черниговской областей была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают два региона с российской территории.