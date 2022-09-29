Россияне обстреляли приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей, зафиксировано более 50 взрывов – командование "Север"

В результате обстрелов оккупантов по территории Сумской и Черниговской областей 29 сентября зафиксировано 55 приходов, отметило ОК "Север" Фото: dpsu.gov.ua

Об этом в Facebook сообщило оперативное командование (ОК) "Север".

"Около 12.00 – 13.00 наблюдатели зафиксировали 45 взрывов (приходы, предварительно, из ствольной артиллерии) по территории Украины со стороны России в районе Сосновки и в районе заказника "Шалыгинский", – говорится в сообщении. – Потерь среди личного состава и техники нет. По предварительной информации, есть попадание в животноводческий комплекс в Сосновке и повреждение ЛЭП".

Кроме того, еще 10 приходов (вероятно, миномет 120 мм) зафиксировано около 12.20 – 13.10 в направлении Сеньковки, добавили украинские военные.

Потерь среди личного состава и техники нет.

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", – резюмировали в ОК "Север".

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