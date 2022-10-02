Российские войска обстреляли Сумскую область из САУ – глава ОВА

По предварительной информации, во всех случаях обошлось без жертв и разрушений Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

"Зноб-Новгородская община. Между 1.00 и 2.00 было два обстрела. Били из миномета и САУ. Всего 12 приходов", – написал Живицкий.

Утром около 9.00, по его данным, противник открыл огонь из САУ по Хотинской общине. Зафиксировано четыре прилета.

По предварительной информации, во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.

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