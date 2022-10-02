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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска обстреляли Сумскую область из САУ – глава ОВА

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По предварительной информации, во всех случаях обошлось без жертв и разрушений
По предварительной информации, во всех случаях обошлось без жертв и разрушений
Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

Российские войска обстреляли Сумскую область из самоходных артиллерийских установок. Об этом 2 октября в Telegram сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Зноб-Новгородская община. Между 1.00 и 2.00 было два обстрела. Били из миномета и САУ. Всего 12 приходов", – написал Живицкий.

Утром около 9.00, по его данным, противник открыл огонь из САУ по Хотинской общине. Зафиксировано четыре прилета.

По предварительной информации, во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, Дмитрий Живицкий
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