Российские войска обстреляли Сумскую область из САУ – глава ОВА

"Зноб-Новгородская община. Между 1.00 и 2.00 было два обстрела. Били из миномета и САУ. Всего 12 приходов", – написал Живицкий.
Утром около 9.00, по его данным, противник открыл огонь из САУ по Хотинской общине. Зафиксировано четыре прилета.
По предварительной информации, во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.