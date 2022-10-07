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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне за день девять раз обстреляли приграничье Сумской области, нанесли удар ракетами из вертолета – ОВА

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Территории Юнаковской общины оккупанты обстреляли из САУ и минометов, отметил Живицкий
Территории Юнаковской общины оккупанты обстреляли из САУ и минометов, отметил Живицкий
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Российские оккупационные войска 6 октября обстреляли территорию семи общин Сумской области – Юнаковской, Середино-Будской, Эсманской, Краснопольской, Миропольской, Белопольской и Великописаревской (по состоянию на 22.00).

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

Он отметил, что за день было девять обстрелов приграничных населенных пунктов – более 150 приходов.

"Все громкие звуки, которые слышали сегодня сумчане, – это обстрелы приграничья области. В частности, в полдень россияне обстреляли из САУ жилмассив села Кияница. 40 прилетов, – написал руководитель ОВА. – Территории Юнаковской общины также находились под минометным огнем еще несколько раз в течение дня".

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/videos/654542592896087/

В Середино-Будской общине зафиксировано семь приходов из САУ, продолжил Живицкий.

"Эсманская община: девять российских мин. Предварительно – без последствий. Краснопольская община: около 15.00 территорию накрыли огнем из [РСЗО] "Градов". 40 прилетов. Миномет – 15 прилетов. Вечером по другой части территории общины – еще пять прилетов", – рассказал глава Сумской ОВА.

По словам Живицкого, Миропольскую общину из артиллерии оккупанты обстреляли после 17.00 – всего 19 прилетов, повреждены частные дома мирных жителей.

"Белопольская община – 10 приходов из минометов… Великописаревская община: были минометные прилеты около 20.00. После 21.00 – восемь ракет из вертолета", – резюмировал руководитель ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid0jVa8HNmzaXmGtTVK6DYrk9sdPbqHSSdNC1bfmW1FcbX6aYW87UZnaPN67SwyvoP5l

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Так, накануне, 5 октября оккупанты трижды за день обстреляли регион, повредив сарай в одном из сел Середино-Будской общины.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, вертолет, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Сумская ОГА, миномет, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты
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