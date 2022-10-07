Россияне за день девять раз обстреляли приграничье Сумской области, нанесли удар ракетами из вертолета – ОВА

Территории Юнаковской общины оккупанты обстреляли из САУ и минометов, отметил Живицкий Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

Он отметил, что за день было девять обстрелов приграничных населенных пунктов – более 150 приходов.

"Все громкие звуки, которые слышали сегодня сумчане, – это обстрелы приграничья области. В частности, в полдень россияне обстреляли из САУ жилмассив села Кияница. 40 прилетов, – написал руководитель ОВА. – Территории Юнаковской общины также находились под минометным огнем еще несколько раз в течение дня".

В Середино-Будской общине зафиксировано семь приходов из САУ, продолжил Живицкий.

"Эсманская община: девять российских мин. Предварительно – без последствий. Краснопольская община: около 15.00 территорию накрыли огнем из [РСЗО] "Градов". 40 прилетов. Миномет – 15 прилетов. Вечером по другой части территории общины – еще пять прилетов", – рассказал глава Сумской ОВА.

По словам Живицкого, Миропольскую общину из артиллерии оккупанты обстреляли после 17.00 – всего 19 прилетов, повреждены частные дома мирных жителей.

"Белопольская община – 10 приходов из минометов… Великописаревская община: были минометные прилеты около 20.00. После 21.00 – восемь ракет из вертолета", – резюмировал руководитель ОВА.

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