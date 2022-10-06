В результате обстрелов оккупантами часть Юнаковской общины осталась без электроэнергии – Сумская ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
Он опубликовал фото последствий обстрела.
"Сегодня в полдень россияне били из артиллерии по нашим территориям. В одном из сел общины повреждены частные дома мирных жителей. Выбиты окна в трех домах, разбиты заборы, гаражи и хозяйственные постройки. Обломками поубивало домашнюю птицу, – написал Живицкий. – Часть общины осталась без электроэнергии".
Глава Сумской ОВА пообещал, что к концу суток все ремонтные работы завершатся.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.