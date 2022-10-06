В результате обстрелов оккупантами часть Юнаковской общины осталась без электроэнергии – Сумская ОВА

Россияне в полдень били из артиллерии по территории Юнаковской общины, рассказал Живицкий Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

Он опубликовал фото последствий обстрела.

"Сегодня в полдень россияне били из артиллерии по нашим территориям. В одном из сел общины повреждены частные дома мирных жителей. Выбиты окна в трех домах, разбиты заборы, гаражи и хозяйственные постройки. Обломками поубивало домашнюю птицу, – написал Живицкий. – Часть общины осталась без электроэнергии".

Глава Сумской ОВА пообещал, что к концу суток все ремонтные работы завершатся.

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