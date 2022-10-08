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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты безуспешно пытались атаковать возле шести населенных пунктов на Донбассе – Генштаб ВСУ

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Артиллерия и ракетные войска ВСУ поразили 20 объектов врага, отметили в Генштабе
Артиллерия и ракетные войска ВСУ поразили 20 объектов врага, отметили в Генштабе
Фото: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины за сутки отразили атаки российских оккупантов возле шести населенных пунктов Донецкой области, проинформировал 8 октября в Fаcebook Генеральный штаб ВСУ.

"[Противник] периодически ведет наступательные действия на бахмутском и авдеевском направлениях. [...] За текущие сутки подразделения сил обороны Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Красногоровка и Терны", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории и "сосредотачивают усилия на попытках срыва контрнаступательных действий сил обороны на отдельных направлениях".

"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку БПЛА", – рассказали в ВСУ.

По данным Генштаба, украинская авиация за сутки нанесла семь точных ударов по зенитным ракетным комплексам противника и сбила один вражеский беспилотник "Орлан", а ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада с боеприпасами и 10 других важных объектов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0ZzAtop3Cm4HDPc3Yon9vrZfHUcDD7FyMoi6tq1duRAcn7dWTMTEGqashpanUWvwHl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По данным главы обладминистрации Донецкой области Павла Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Донбасс, Генштаб ВСУ, военные, авиация, Вооруженные силы Украины, Красногоровка, артиллерия, вторжение, беспилотники, Майорск, ВСУ, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, Бахмут
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