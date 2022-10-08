Оккупанты безуспешно пытались атаковать возле шести населенных пунктов на Донбассе – Генштаб ВСУ

"[Противник] периодически ведет наступательные действия на бахмутском и авдеевском направлениях. [...] За текущие сутки подразделения сил обороны Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Красногоровка и Терны", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории и "сосредотачивают усилия на попытках срыва контрнаступательных действий сил обороны на отдельных направлениях".
"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку БПЛА", – рассказали в ВСУ.
По данным Генштаба, украинская авиация за сутки нанесла семь точных ударов по зенитным ракетным комплексам противника и сбила один вражеский беспилотник "Орлан", а ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада с боеприпасами и 10 других важных объектов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
По данным главы обладминистрации Донецкой области Павла Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.