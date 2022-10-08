Оккупанты безуспешно пытались атаковать возле шести населенных пунктов на Донбассе – Генштаб ВСУ

Артиллерия и ракетные войска ВСУ поразили 20 объектов врага, отметили в Генштабе Фото: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"[Противник] периодически ведет наступательные действия на бахмутском и авдеевском направлениях. [...] За текущие сутки подразделения сил обороны Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Красногоровка и Терны", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории и "сосредотачивают усилия на попытках срыва контрнаступательных действий сил обороны на отдельных направлениях".

"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку БПЛА", – рассказали в ВСУ.

По данным Генштаба, украинская авиация за сутки нанесла семь точных ударов по зенитным ракетным комплексам противника и сбила один вражеский беспилотник "Орлан", а ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада с боеприпасами и 10 других важных объектов.

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