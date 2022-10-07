На Донбассе оккупанты запугивают местных жителей, не поддержавших "присоединение" к РФ – Генштаб ВСУ

"В отдельных районах города Горловка представители силовых структур запугивают местных жителей, которые не поддержали присоединение временно оккупированного региона к Российской Федерации на незаконном референдуме", – говорится в сообщении.
Украинские военные рассказали, что оккупанты выявляют "мужчин, которые избегают мобилизации, задерживают их и принудительно направляют в подразделения 1-го армейского корпуса [боевиков "ДНР"] для пополнения потерь".
"По имеющейся информации, есть существенные проблемы материального обеспечения мобилизационных мероприятий, проводимых военным руководством Российской Федерации. Так, в начале октября из 8 тыс. отмобилизованных лиц, которые состоят на базе Новосибирского высшего командного училища, обеспечено военной формой не более половины", – объяснили в ВСУ.
Также, по данным Генштаба ВСУ, "указанному личному составу выдают только полевую форму и обувь, остальную экипировку необходимо покупать за свой счет или попытаться получить от органов местной власти как гуманитарную помощь".
"Остается проблемным вопрос обеспечения мобилизованных шлемами и бронежилетами", – утверждают украинские военные.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о подписании указа о частичной мобилизации для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.
В Генштабе ВСУ заявляли, что мобилизация в России "поглощает" отдаленные населенные пункты – иногда в результате облав "практически все мужское население призывного возраста насильно доставляют в военкоматы". В то же время в Москве план мобилизации не выполняется, хотя он относительно небольшой.
4 октября Forbes сообщил, что по его данным, из России с начала "частичной" мобилизации уехало около 700 тыс. граждан.