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На Донбассе оккупанты запугивают местных жителей, не поддержавших "присоединение" к РФ – Генштаб ВСУ

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Россияне, попавшие под мобилизацию, вынуждены сами покупать экипировку
Россияне, попавшие под мобилизацию, вынуждены сами покупать экипировку
Фото: ЕРА

Российские оккупанты оказывают давление на жителей захваченных украинских территорий. Об этом проинформировал 7 октября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В отдельных районах города Горловка представители силовых структур запугивают местных жителей, которые не поддержали присоединение временно оккупированного региона к Российской Федерации на незаконном референдуме", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что оккупанты выявляют "мужчин, которые избегают мобилизации, задерживают их и принудительно направляют в подразделения 1-го армейского корпуса [боевиков "ДНР"] для пополнения потерь".

"По имеющейся информации, есть существенные проблемы материального обеспечения мобилизационных мероприятий, проводимых военным руководством Российской Федерации. Так, в начале октября из 8 тыс. отмобилизованных лиц, которые состоят на базе Новосибирского высшего командного училища, обеспечено военной формой не более половины", – объяснили в ВСУ.

Также, по данным Генштаба ВСУ, "указанному личному составу выдают только полевую форму и обувь, остальную экипировку необходимо покупать за свой счет или попытаться получить от органов местной власти как гуманитарную помощь".

"Остается проблемным вопрос обеспечения мобилизованных шлемами и бронежилетами", – утверждают украинские военные.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02Ajkayn9X4voA2ZsUiu27CUNeLL66ge5v8wkwWD3ggzGNhHZHT5ETftj2Umbu7psTl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о подписании указа о частичной мобилизации для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

В Генштабе ВСУ заявляли, что мобилизация в России "поглощает" отдаленные населенные пункты – иногда в результате облав "практически все мужское население призывного возраста насильно доставляют в военкоматы". В то же время в Москве план мобилизации не выполняется, хотя он относительно небольшой.

4 октября Forbes сообщил, что по его данным, из России с начала "частичной" мобилизации уехало около 700 тыс. граждан.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Владимир Путин, референдум, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, оккупация, мобилизация, Горловка, бронежилеты, экипировка, Новосибирск, ВСУ, война России против Украины, обувь, российские оккупанты
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