На Донбассе оккупанты запугивают местных жителей, не поддержавших "присоединение" к РФ – Генштаб ВСУ

"В отдельных районах города Горловка представители силовых структур запугивают местных жителей, которые не поддержали присоединение временно оккупированного региона к Российской Федерации на незаконном референдуме", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что оккупанты выявляют "мужчин, которые избегают мобилизации, задерживают их и принудительно направляют в подразделения 1-го армейского корпуса [боевиков "ДНР"] для пополнения потерь".

"По имеющейся информации, есть существенные проблемы материального обеспечения мобилизационных мероприятий, проводимых военным руководством Российской Федерации. Так, в начале октября из 8 тыс. отмобилизованных лиц, которые состоят на базе Новосибирского высшего командного училища, обеспечено военной формой не более половины", – объяснили в ВСУ.

Также, по данным Генштаба ВСУ, "указанному личному составу выдают только полевую форму и обувь, остальную экипировку необходимо покупать за свой счет или попытаться получить от органов местной власти как гуманитарную помощь".

"Остается проблемным вопрос обеспечения мобилизованных шлемами и бронежилетами", – утверждают украинские военные.

Война России против Украины. Главное (обновляется)