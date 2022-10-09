Для ведения войны Россия ведет переговоры с третьими странами о поставках боеприпасов – Генштаб ВСУ

В числе боеприпасов, которые везут в Россию, – минометные мины Фото: Минобороны России / Facebook

"Руководство Российской Федерации принимает меры по поискам дополнительных ресурсов для ведения войны. В настоящее время ведутся переговоры с третьими странами относительно закупок артиллерийских снарядов, минометных мин и комплектующих к реактивным системам залпового огня", – говорится в сообщении.

Также, по данным украинских военных, для российских войск "источником поставок остаются военные склады и арсеналы Республики Беларусь".

"В ближайшее время планируется перемещение на территорию России еще 13 эшелонов с боеприпасами и материально-техническими средствами", – отметили в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

6 октября Генштаб ВСУ сообщал об отправке из Беларуси в Россию 30 вагонов с боеприпасами.