Для ведения войны Россия ведет переговоры с третьими странами о поставках боеприпасов – Генштаб ВСУ

"Руководство Российской Федерации принимает меры по поискам дополнительных ресурсов для ведения войны. В настоящее время ведутся переговоры с третьими странами относительно закупок артиллерийских снарядов, минометных мин и комплектующих к реактивным системам залпового огня", – говорится в сообщении.
Также, по данным украинских военных, для российских войск "источником поставок остаются военные склады и арсеналы Республики Беларусь".
"В ближайшее время планируется перемещение на территорию России еще 13 эшелонов с боеприпасами и материально-техническими средствами", – отметили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
6 октября Генштаб ВСУ сообщал об отправке из Беларуси в Россию 30 вагонов с боеприпасами.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Сначала Россия имела многократное преимущество в артиллерии, но после начала поставок Украине западного вооружения и ударов ВСУ по вражеских складах с боеприпасами ситуация изменилась.
Часть боеприпасов оккупантов попадает в руки украинских военных в ходе деоккупации территорий.