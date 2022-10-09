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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Для ведения войны Россия ведет переговоры с третьими странами о поставках боеприпасов – Генштаб ВСУ

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В числе боеприпасов, которые везут в Россию, минометные мины
В числе боеприпасов, которые везут в Россию, – минометные мины
Фото: Минобороны России / Facebook

России не хватает боеприпасов для войны против Украины, оккупанты ведут переговоры по этому вопросу с третьими странами. Об этом проинформировал 9 октября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Руководство Российской Федерации принимает меры по поискам дополнительных ресурсов для ведения войны. В настоящее время ведутся переговоры с третьими странами относительно закупок артиллерийских снарядов, минометных мин и комплектующих к реактивным системам залпового огня", – говорится в сообщении.

Также, по данным украинских военных, для российских войск "источником поставок остаются военные склады и арсеналы Республики Беларусь".

"В ближайшее время планируется перемещение на территорию России еще 13 эшелонов с боеприпасами и материально-техническими средствами", – отметили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0hqaT6wHQ4Wa8zgdDqJwwkgFxQjVMkw17BLvoXUzpG9Z4aen9ZVy4QMWdHGKLZzW2l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

6 октября Генштаб ВСУ сообщал об отправке из Беларуси в Россию 30 вагонов с боеприпасами.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Сначала Россия имела многократное преимущество в артиллерии, но после начала поставок Украине западного вооружения и ударов ВСУ по вражеских складах с боеприпасами ситуация изменилась.

Часть боеприпасов оккупантов попадает в руки украинских военных в ходе деоккупации территорий.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Беларусь, война, Генштаб ВСУ, военные, переговоры, вооружение, боеприпасы, артиллерия, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, миномет
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