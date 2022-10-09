Украинские военные отбили атаки оккупантов в Донецкой и Харьковской областях – Генштаб ВСУ

"За минувшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Бударки [Харьковской области], Терны, Соледар, Нью-Йорк, Первомайское, Невельское и Победа [Донецкой области]", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях.

"Вместе с тем ведет наступательные действия на бахмутском и авдеевском направлениях. Враг обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование обороны по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку", – объяснили в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Село Бударки находится в деоккупированном от российских войск Волчанском районе возле границы с Россией.