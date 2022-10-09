Украинские военные отбили атаки оккупантов в Донецкой и Харьковской областях – Генштаб ВСУ

"За минувшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Бударки [Харьковской области], Терны, Соледар, Нью-Йорк, Первомайское, Невельское и Победа [Донецкой области]", – говорится в сообщении.
Украинские военные рассказали, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях.
"Вместе с тем ведет наступательные действия на бахмутском и авдеевском направлениях. Враг обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование обороны по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку", – объяснили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Село Бударки находится в деоккупированном от российских войск Волчанском районе возле границы с Россией.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
По данным главы обладминистрации Донецкой области Павла Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.