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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные отбили атаки оккупантов в Донецкой и Харьковской областях – Генштаб ВСУ

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Оккупанты пытаются удержать захваченные территории Украины
Оккупанты пытаются удержать захваченные территории Украины
Фото: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины за сутки отразили атаки российских оккупантов возле шести населенных пунктов, проинформировал 9 октября в Fаcebook Генеральный штаб ВСУ.

"За минувшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Бударки [Харьковской области], Терны, Соледар, Нью-Йорк, Первомайское, Невельское и Победа [Донецкой области]", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях.

"Вместе с тем ведет наступательные действия на бахмутском и авдеевском направлениях. Враг обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование обороны по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку", – объяснили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0hqaT6wHQ4Wa8zgdDqJwwkgFxQjVMkw17BLvoXUzpG9Z4aen9ZVy4QMWdHGKLZzW2l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Село Бударки находится в деоккупированном от российских войск Волчанском районе возле границы с Россией.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По данным главы обладминистрации Донецкой области Павла Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Первомайское, Донецкая область, война, Генштаб ВСУ, Нью-Йорк, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, оборона, Соледар, вторжение, ВСУ, обстрелы, Невельское, война России против Украины, российские оккупанты, контрнаступление
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