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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ за сутки нанесла три ракетных и 26 авиаударов по Украине – Генштаб ВСУ

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Оккупанты нанесли три ракетных удара по Украине. На фото обломок от ракеты С-300 в Харькове
Оккупанты нанесли три ракетных удара по Украине. На фото – обломок от ракеты С-300 в Харькове
Фото: ЕРА

Армия РФ за последние сутки нанесла по территории Украины три ракетных и 26 авиационных ударов по территории Украины. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook.

Согласно сообщению украинских военных, на севере Украины – полесском и волынском направлениях – обстановка не изменилась. На остальных направлениях оккупанты обстреливали населенные пункты со ствольной артиллерии и минометов, наносили ракетные удары. 

"За прошедшие сутки оккупанты нанесли три ракетных и 26 авиационных ударов, совершили более 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ночью российские оккупанты цинично ударили по жилым домам и гражданской инфраструктуре Запорожья. Информация о жертвах уточняется, но уже известно о десятках погибших и пострадавших. Кроме того, огневому поражению подверглись более 30 населенных пунктов", – говорится в сводке. 

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла более 30 ударов по оккупантам. 

"В частности, 24 удара – по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и девять по зенитным ракетным комплексам противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили пять БПЛА. Ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили два пункта управления, девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада с боеприпасами и одиннадцать других важных объектов", – добавили в Генштабе. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02KyRpWLQGQ6DjSeAwCmbS4ivnnJB12wptLWLncwSnQNnX8ciNxsVH7CLELjBVcu4Pl

 Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня – 228-е сутки полномасштабного вторжения РФ. Согласно данным Генштаба, оккупационные войска пытаются удержать ранее захваченные территорий Украины, сосредоточили усилия на попытках сорвать контрнаступление Вооруженных сил Украины на отдельных направлениях и периодически ведут наступление.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Генштаб ВСУ, артиллерия, вторжение, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, погибшие, российские оккупанты
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