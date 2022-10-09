РФ за сутки нанесла три ракетных и 26 авиаударов по Украине – Генштаб ВСУ

Оккупанты нанесли три ракетных удара по Украине. На фото – обломок от ракеты С-300 в Харькове Фото: ЕРА

Согласно сообщению украинских военных, на севере Украины – полесском и волынском направлениях – обстановка не изменилась. На остальных направлениях оккупанты обстреливали населенные пункты со ствольной артиллерии и минометов, наносили ракетные удары.

"За прошедшие сутки оккупанты нанесли три ракетных и 26 авиационных ударов, совершили более 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ночью российские оккупанты цинично ударили по жилым домам и гражданской инфраструктуре Запорожья. Информация о жертвах уточняется, но уже известно о десятках погибших и пострадавших. Кроме того, огневому поражению подверглись более 30 населенных пунктов", – говорится в сводке.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла более 30 ударов по оккупантам.

"В частности, 24 удара – по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и девять по зенитным ракетным комплексам противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили пять БПЛА. Ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили два пункта управления, девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада с боеприпасами и одиннадцать других важных объектов", – добавили в Генштабе.

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