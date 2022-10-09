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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ периодически ведет наступление, на бахмутском и авдеевском направлениях ВСУ отбили 30 атак – Генштаб

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За прошедшие сутки произошло около 40 боестолкновений между ВСУ и оккупантами
За прошедшие сутки произошло около 40 боестолкновений между ВСУ и оккупантами
Фото: ЕРА

Российские оккупационные войска пытаются удержать ранее захваченные территорий Украины, сосредоточили усилия на попытках сорвать контрнаступление Вооруженных сил Украины на отдельных направлениях и периодически ведут наступление.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 228 суток полномасштабного вторжения РФ, опубликованной в Facebook. 

"За сутки произошло почти 40 боевых столкновений. Наиболее напряженная обстановка наблюдалась на бахмутском и авдеевском направлениях, где наши защитники отразили более 30 атак противника. Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций в отдельных направлениях и ведет воздушную разведку БПЛА", – сообщили в Генштабе 9 октября. 

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Терны, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Первомайск, Опытное, Невельское и Победа Донецкой области, уточнили в Генштабе. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02KyRpWLQGQ6DjSeAwCmbS4ivnnJB12wptLWLncwSnQNnX8ciNxsVH7CLELjBVcu4Pl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Первомайск, Соледар, Авдеевка, Опытное, ВСУ, обстрелы, Невельское, наступление, война России против Украины, Бахмут, контрнаступление
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