Зеленский: В эти сутки продолжилось движение наших военных на востоке и юге Украины

"В эти сутки продолжилось движение наших военных, Службы безопасности Украины, Нацгвардии и всех, кто участвует в активных действиях – в действиях на востоке, в действиях на юге нашего государства, – сказал президент. – Мы держим позиции на Донбассе, в частности на бахмутском направлении, где сейчас очень сложно, очень жесткие бои".
На этом направлении Зеленский отметил военных из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".
Кроме того, президент выразил благодарность украинским зенитчикам, а также всем, кто "вовлечен в противовоздушную оборону Украины".
"Мы делаем все возможное, чтобы защитить украинское небо, и это один из самых высоких приоритетов для наших дипломатов – ускорять решения партнеров по предоставлению Украине современных и эффективных систем ПВО, достаточного их количества. Обязательно к этому мы придем", – резюмировал Зеленский.
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В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории. 4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что ВСУ в ходе контрнаступления освободили 1534 населенных пункта.
По словам Зеленского, украинские военные в ходе контрнаступления "хотели бы бежать, но пока что это быстрая ходьба". Если будет больше военной помощи для Украины, "мы будем нажимать быстрее", добавил он.