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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: В эти сутки продолжилось движение наших военных на востоке и юге Украины

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ВСУ держат позиции на Донбассе, отметил Зеленский
ВСУ держат позиции на Донбассе, отметил Зеленский
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Глава Украинского государства Владимир Зеленский 8 октября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, поблагодарил всех граждан, кто "воюет и работает ради мира для Украины".

"В эти сутки продолжилось движение наших военных, Службы безопасности Украины, Нацгвардии и всех, кто участвует в активных действиях – в действиях на востоке, в действиях на юге нашего государства, – сказал президент. – Мы держим позиции на Донбассе, в частности на бахмутском направлении, где сейчас очень сложно, очень жесткие бои".

На этом направлении Зеленский отметил военных из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Кроме того, президент выразил благодарность украинским зенитчикам, а также всем, кто "вовлечен в противовоздушную оборону Украины".

"Мы делаем все возможное, чтобы защитить украинское небо, и это один из самых высоких приоритетов для наших дипломатов – ускорять решения партнеров по предоставлению Украине современных и эффективных систем ПВО, достаточного их количества. Обязательно к этому мы придем", – резюмировал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/2959326671043122/

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории. 4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что ВСУ в ходе контрнаступления освободили 1534 населенных пункта.

По словам Зеленского, украинские военные в ходе контрнаступления "хотели бы бежать, но пока что это быстрая ходьба". Если будет больше военной помощи для Украины, "мы будем нажимать быстрее", добавил он.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, ПВО, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, президент, обращение, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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