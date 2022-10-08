Зеленский: В эти сутки продолжилось движение наших военных на востоке и юге Украины

"В эти сутки продолжилось движение наших военных, Службы безопасности Украины, Нацгвардии и всех, кто участвует в активных действиях – в действиях на востоке, в действиях на юге нашего государства, – сказал президент. – Мы держим позиции на Донбассе, в частности на бахмутском направлении, где сейчас очень сложно, очень жесткие бои".

На этом направлении Зеленский отметил военных из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Кроме того, президент выразил благодарность украинским зенитчикам, а также всем, кто "вовлечен в противовоздушную оборону Украины".

"Мы делаем все возможное, чтобы защитить украинское небо, и это один из самых высоких приоритетов для наших дипломатов – ускорять решения партнеров по предоставлению Украине современных и эффективных систем ПВО, достаточного их количества. Обязательно к этому мы придем", – резюмировал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)