Невзоров: Российский Генштаб изобрел гениальный термин – "контротступление"

По мнению Невзорова, власти РФ тратят много усилий на сокрытие реальной картины происходящего в Украине Фото: Невзоров / Instagram

"Российский Генеральный штаб изобрел гениальный термин, звучащий как "контротступление". Да. Это абсолютно новое слово в военном искусстве", – иронизирует он на реакцию российских оккупантов на успешное украинское контрнаступление.

По мнению Невзорова, российские военные "очень много будут обречены изобретать и генерировать этого невероятного бреда", чтобы скрывать реальное положение дел.

"У них очень много сил на это уходит", – полагает публицист.

Отвечая на вопрос Гордона о том, "когда этот ад для Украины закончится", Невзоров указал, что о сроках окончания войны надо спрашивать не его.

"Надо спрашивать у [президента Украины Владимира] Зеленского и [главнокомандующего ВСУ Валерия] Залужного. Они великолепно работают. И все зависит сейчас исключительно от оружия и успешности украинского фронта. И больше ни от чего", – убежден публицист.

В то же время Невзоров уточнил, что "может возникнуть масса факторов", которая окажет влияние на продолжительность боевых действий.

"В виде зимы, в виде того, что часть бедных мобиков (резервистов, попавших под начатую Путиным 23 сентября в РФ мобилизацию. – "ГОРДОН") будет замерзать еще в теплушках на подвозе к Донбассу, часть будет опять выкинута в чистом поле, часть сопьется и умрет", – привел он пример.

Какие-то факторы могут отсрочить окончание войны, но с другой стороны, отмечает Невзоров, путинская "машина войны" может сломаться и досрочно.

"То есть мы понимаем, что у нас впереди очень много различных факторов, которые могут прийти в сложное соприкосновение и сцепки и дать внезапное искрение. Факты – штука такая. Это злые и активные участники всех процессов, в которых мы живем. Поэтому это еще будет искрить, это все будет очень непросто", – подытожил публицист.

Невзоров добавил, что согласно его прогнозу, после окончания войны на территории Украины она вспыхнет на территории России.

Невзоров: Думаю, Путин в бункере переодевается в китель, как у Гитлера. Еще вскроется правда о забавных оргиях во всех этих нацистских штуках. Полный текст интервью

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