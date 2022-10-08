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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзоров: Российский Генштаб изобрел гениальный термин – "контротступление"

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По мнению Невзорова, власти РФ тратят много усилий на сокрытие реальной картины происходящего в Украине
По мнению Невзорова, власти РФ тратят много усилий на сокрытие реальной картины происходящего в Украине
Фото: Невзоров / Instagram

Российское военное руководство пытается скрывать реальное положение дел на фронтах в Украине, заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров.

"Российский Генеральный штаб изобрел гениальный термин, звучащий как "контротступление". Да. Это абсолютно новое слово в военном искусстве", – иронизирует он на реакцию российских оккупантов на успешное украинское контрнаступление.

По мнению Невзорова, российские военные "очень много будут обречены изобретать и генерировать этого невероятного бреда", чтобы скрывать реальное положение дел.

"У них очень много сил на это уходит", – полагает публицист.

Отвечая на вопрос Гордона о том, "когда этот ад для Украины закончится", Невзоров указал, что о сроках окончания войны надо спрашивать не его.

"Надо спрашивать у [президента Украины Владимира] Зеленского и [главнокомандующего ВСУ Валерия] Залужного. Они великолепно работают. И все зависит сейчас исключительно от оружия и успешности украинского фронта. И больше ни от чего", – убежден публицист.

В то же время Невзоров уточнил, что "может возникнуть масса факторов", которая окажет влияние на продолжительность боевых действий.

"В виде зимы, в виде того, что часть бедных мобиков (резервистов, попавших под начатую Путиным 23 сентября в РФ мобилизацию. – "ГОРДОН") будет замерзать еще в теплушках на подвозе к Донбассу, часть будет опять выкинута в чистом поле, часть сопьется и умрет", – привел он пример.

Какие-то факторы могут отсрочить окончание войны, но с другой стороны, отмечает Невзоров, путинская "машина войны" может сломаться и досрочно.

"То есть мы понимаем, что у нас впереди очень много различных факторов, которые могут прийти в сложное соприкосновение и сцепки и дать внезапное искрение. Факты – штука такая. Это злые и активные участники всех процессов, в которых мы живем. Поэтому это еще будет искрить, это все будет очень непросто", – подытожил публицист.

Невзоров добавил, что согласно его прогнозу, после окончания войны на территории Украины она вспыхнет на территории России.

Невзоров: Думаю, Путин в бункере переодевается в китель, как у Гитлера. Еще вскроется правда о забавных оргиях во всех этих нацистских штуках. Полный текст интервью

ВИДЕО
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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории. 4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что ВСУ в ходе контрнаступления освободили 1534 населенных пункта.

5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ освободили от российских оккупантов шесть населенных пунктов в Луганской области.

На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг". 4 октября командование проинформировало об освобождении еще восьми населенных пунктов в Херсонской области. Зеленский сказал, что это "далеко не полный перечень". 5 октября он сообщил о деоккупации еще трех населенных пунктов в регионе.

Минобороны Украины 6 октября заявило, что "только за последние дни" ВСУ освободили от российских оккупантов территорию площадью 6 тыс. км².

Руководство Украины считает целью ВСУ в войне с Россией полную деоккупацию украинских территорий, в том числе захваченных Россией в 2014–2015 годах.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Александр Невзоров, Дмитрий Гордон, Украина, Кремль, мобилизация, Владимир Зеленский, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, интервью, Валерий Залужный, деоккупация, контрнаступление
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