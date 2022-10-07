Более половины танков, которыми Украина воюет с Россией, трофейные – британская разведка

Трофейные российские танки ВСУ используют в боях против РФ - сразу или после ремонта Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Отмечается, что перепрофилированная трофейная российская техника теперь составляет значительную часть военной техники Украины. Украина, вероятно, захватила не менее 440 российских основных боевых танков и около 650 других бронемашин с момента вторжения.

По данным британской разведки, "более половины действующего в настоящее время танкового парка Украины потенциально состоит из трофейных машин".

(2/4) Ukraine has likely captured at least 440 Russian Main Battle Tanks, and around 650 other armoured vehicles since the invasion. Over half of Ukraine’s currently fielded tank fleet potentially consists of captured vehicles. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) October 7, 2022

Неспособность российских экипажей уничтожить неповрежденную технику перед отходом или капитуляцией свидетельствует об их плохой подготовке и низком уровне боевой дисциплины, отмечается в сводке.

"В условиях сильного напряжения российских формирований на нескольких участках и все большей деморализации войск Россия, скорее всего, продолжит терять тяжелое вооружение", – считают в минобороны Британии.

(4/4) With Russian formations under severe strain in several sectors and increasingly demoralised troops, Russia will likely continue to lose heavy weaponry. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) October 7, 2022