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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Более половины танков, которыми Украина воюет с Россией, трофейные – британская разведка

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Трофейные российские танки ВСУ используют в боях против РФ - сразу или после ремонта
Трофейные российские танки ВСУ используют в боях против РФ - сразу или после ремонта
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские войска оставляют тяжелую бронетехнику при отступлении или капитуляции, благодаря чему Вооруженные илы Украины в ходе войны смогли захватить более тысячи бронемашин оккупантов. Об этом 7 октября в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Отмечается, что перепрофилированная трофейная российская техника теперь составляет значительную часть военной техники Украины. Украина, вероятно, захватила не менее 440 российских основных боевых танков и около 650 других бронемашин с момента вторжения.

По данным британской разведки, "более половины действующего в настоящее время танкового парка Украины потенциально состоит из трофейных машин".

Неспособность российских экипажей уничтожить неповрежденную технику перед отходом или капитуляцией свидетельствует об их плохой подготовке и низком уровне боевой дисциплины, отмечается в сводке.

"В условиях сильного напряжения российских формирований на нескольких участках и все большей деморализации войск Россия, скорее всего, продолжит терять тяжелое вооружение", – считают в минобороны Британии.

Контекст:

По данным расследовательской группы Conflict Intelligence Team на 11 сентября, российская армия потеряла уничтоженными или брошенными сотни единиц военной техники.

12 сентября издание "Forbes Украина" подсчитало, что в ходе украинского контрнаступления оккупанты потеряли техники на $670 млн.

Британская разведка отмечала, что ценное вооружение, брошенное отступавшими российскими войсками, включает в себя технику, остро необходимую для "артиллерийской войны", которую ведет Россия.

Вооруженные силы Украины захватили сотни единиц российской бронетехники в результате контрнаступления в Харьковской области, написала 5 октября The Wall Street Journal. Количество захваченной российской техники превышает поставки Украине от Запада, в том числе Украина затрофеила 460 российских танков.

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