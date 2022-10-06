За несколько дней ВСУ деоккупировали 6 тыс. км² территории Украины – Минобороны

"Успешная контрнаступательная операция украинской армии обязательно войдет в глобальные исследования военной тактики и стратегии. За несколько дней было освобождено 6 тыс. км²", – сказано в твите.
The successful counteroffensive operation of #UAarmy will definitely be included in global studies on military tactics and strategy. 6K sq km were liberated in a few days. Here is a video by @United24media on how it was done. pic.twitter.com/uX7Q7mkE5w— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 6, 2022
В какой части фронта продвинулись украинские военные, Минобороны не уточнило.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории. 4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что ВСУ в ходе контрнаступления освободили 1534 населенных пункта.
5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ освободили от российских оккупантов шесть населенных пунктов в Луганской области.
На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг". 4 октября командование проинформировало об освобождении еще восьми населенных пунктов в Херсонской области. Зеленский сказал, что это "далеко не полный перечень". 5 октября он сообщил о деоккупации еще трех населенных пунктов в регионе.