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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За несколько дней ВСУ деоккупировали 6 тыс. км² территории Украины – Минобороны

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Контрнаступление ВСУ началось в августе
Контрнаступление ВСУ началось в августе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Только за последние дни Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов территорию площадью 6 тыс. км². Об этом Министерство обороны Украины сообщило 6 октября в Twitter.

"Успешная контрнаступательная операция украинской армии обязательно войдет в глобальные исследования военной тактики и стратегии. За несколько дней было освобождено 6 тыс. км²", – сказано в твите.

В какой части фронта продвинулись украинские военные, Минобороны не уточнило.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории. 4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что ВСУ в ходе контрнаступления освободили 1534 населенных пункта.

5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ освободили от российских оккупантов шесть населенных пунктов в Луганской области.

На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг". 4 октября командование проинформировало об освобождении еще восьми населенных пунктов в Херсонской области. Зеленский сказал, что это "далеко не полный перечень". 5 октября он сообщил о деоккупации еще трех населенных пунктов в регионе.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины, вторжение, Минобороны, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, деоккупация, контрнаступление
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