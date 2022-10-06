За несколько дней ВСУ деоккупировали 6 тыс. км² территории Украины – Минобороны

"Успешная контрнаступательная операция украинской армии обязательно войдет в глобальные исследования военной тактики и стратегии. За несколько дней было освобождено 6 тыс. км²", – сказано в твите.

The successful counteroffensive operation of #UAarmy will definitely be included in global studies on military tactics and strategy. 6K sq km were liberated in a few days. Here is a video by @United24media on how it was done. pic.twitter.com/uX7Q7mkE5w — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 6, 2022

В какой части фронта продвинулись украинские военные, Минобороны не уточнило.

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