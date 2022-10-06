ВСУ абсолютно готовы к зиме в плане обеспечения – глава Минобороны

"Мы абсолютно готовы. Я хочу сразу сказать, как говорят в армии: "Отставить "зраду". У нас сегодня уже на складах командование сил логистики больше, чем нужно для обеспечения всех, кто находится на первой линии фронта, а это, я напомню, 1200 км", – сказал Резников.

По его словам, все заявки, которые подавали воинские части начиная с конца августа – сентября, удовлетворяют. Резников добавил, что сначала снабжают всю первую и нулевую линии.

"Контрактов, заключенных Министерством обороны, есть столько, сколько подал Генеральный штаб, – это чуть меньше миллиона с целью положить на резерв на склады", – подчеркнул Резников.

Кроме того, остается зимняя форма с прошлого года, отметил он.

"В течение двух недель мы полностью закроем всю критическую потребность Вооруженных сил с точки зрения, что никто не будет в окопах без термобелья, флиса, куртки, шапки, обуви и так далее. А дальше, до конца октября и начала ноября, закроется все. Поэтому никаких оснований волноваться и говорить, что чего-то не будет, абсолютно нет. Мы четко справляемся с планом летней линейки и зимней, и еще положить на склад", – отметил Резников.