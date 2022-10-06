ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ освободили уже более 400 км² Херсонской области – оперативное командование "Юг"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Херсонской области на нескольких направлениях углубление по линии фронта происходит до 20 км
В Херсонской области на нескольких направлениях углубление по линии фронта происходит до 20 км
Фото: EPA

Вооруженные силы Украины освободили от российской оккупации более 400 км² Херсонской области. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире "Военного телевидения".

"Да, у нас успехи достаточно убедительные. Направления мы не называем, но уже более 400 км² Херсонской области освобождены от оккупантов. И мы продвигаемся дальше", – отметила она.

Гуменюк добавила, что на южном фронте ситуация остается сложной, а ее развитие "очень динамично". В то же время украинские военные продолжают продвигаться – на нескольких направлениях углубление по линии фронта происходит на расстояние до 20 км.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что с 1 октября украинские войска взяли под контроль 29 населенных пунктов на херсонском направлении, пишет "Интерфакс-Украина".

Контекст:

На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг". 4 октября командование проинформировало об освобождении еще восьми населенных пунктов в Херсонской области. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что это "далеко не полный перечень". 5 октября Зеленский сообщил о деоккупации еще трех населенных пунктов в Херсонской области.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, Херсонская область, ВСУ, война России против Украины, Наталья Гуменюк, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Исполнитель роли Халка Руффало высмеял заявления Маска об Украине
Исполнитель роли Халка Руффало высмеял заявления Маска об Украине
Злата Огневич так испортила волосы, что пришлось носить парик
Злата Огневич так испортила волосы, что пришлось носить парик
Дочь мэра Днепра в мини засветила на прогулке в Киеве сумочку Prada. Фото
Дочь мэра Днепра в мини засветила на прогулке в Киеве сумочку Prada. Фото
"Мужчина и женщина, которые сражались друг за друга в этой войне". Художница изобразила командира полка "Азов" Прокопенко с женой
"Мужчина и женщина, которые сражались друг за друга в этой войне". Художница изобразила командира полка "Азов" Прокопенко с женой
"Такое случается", "Тяжелая работа". Поклонники поддержали 61-летнего Ван Дамма после того, как он, обливаясь потом, уронил штангу. Видео
"Такое случается", "Тяжелая работа". Поклонники поддержали 61-летнего Ван Дамма после того, как он, обливаясь потом, уронил штангу. Видео
"Вы фактически похитили мою дочь". Канье Уэст поскандалил с сестрой Ким Кардашян
"Вы фактически похитили мою дочь". Канье Уэст поскандалил с сестрой Ким Кардашян
"Самая страшная – молитва вдовы". Тина Кароль на встрече с освобожденными из плена бойцами полка "Азов" призвала бороться за других пленных
"Самая страшная – молитва вдовы". Тина Кароль на встрече с освобожденными из плена бойцами полка "Азов" призвала бороться за других пленных
  "Возвращает в лучшие мгновения жизни". MamaRika презентовала клип на песню "Щастя". Видео
  "Возвращает в лучшие мгновения жизни". MamaRika презентовала клип на песню "Щастя". Видео
"Раскрытие женственности". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук станцевала в платье с огромным разрезом
"Раскрытие женственности". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук станцевала в платье с огромным разрезом
Проживающая в Монако Свитолина посвятила пост Украине
Проживающая в Монако Свитолина посвятила пост Украине
"Грозили членовредительством". Слепаков рассказал, как покидал Россию
"Грозили членовредительством". Слепаков рассказал, как покидал Россию
Нечего скрывать. Бритни Спирс показалась на пляже в одной шляпе
Нечего скрывать. Бритни Спирс показалась на пляже в одной шляпе
  "Очень много ксенофобии и обесценивания". Коля Серга назвал один из основных инструментов Путина, влияющий на россиян
  "Очень много ксенофобии и обесценивания". Коля Серга назвал один из основных инструментов Путина, влияющий на россиян
"Мы не проверяем знания, это не форма контроля". Роговцева в День украинской письменности проведет радиодиктант
"Мы не проверяем знания, это не форма контроля". Роговцева в День украинской письменности проведет радиодиктант
"С помощью лука имитирует слезы и выходит на отличный градус истерики". Невзоров посмеялся над рыдающим пропагандистом Корчевниковым
"С помощью лука имитирует слезы и выходит на отличный градус истерики". Невзоров посмеялся над рыдающим пропагандистом Корчевниковым
"Трусишки спадают?", "До блевотни уже этот шпагат". 46-летняя Волочкова опозорилась верхом на купели
"Трусишки спадают?", "До блевотни уже этот шпагат". 46-летняя Волочкова опозорилась верхом на купели
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кацурин показал Дорофееву без бюстгальтера и трусов. Фото (429185)
2
"Думал, почему он вернулся. Теперь понял". Серга прокомментировал слова Потапа о том, что тот, находясь за границей, вступил в тероборону (255306)
3
"Эта ситуация, как бы ни противно это звучало, пошла ему на пользу". Данилко высказался о президентстве Зеленского (202840)
4
Потап после возвращения в Украину обнародовал документ, подтверждающий, что он c марта состоит в теробороне. Фото (139351)
5
"Ничего не понятно, но очень интересно". Арестович озадачил сеть снимком с Подоляком (112460)
6
49-летний Данилко: У меня не будет семьи. Я это уже понимаю. Ничего страшного (67823)
7
"Не рыдал. Прощения не просил". Ургант назвал свой звонок Потапу после нападения РФ на Украину "частным разговором" (46887)
8
"Сильная женщина, хорошо держится", "Пора забыть этого человека". В сети комментируют возможный развод Остапчука со второй женой (40117)
 
 
 
 