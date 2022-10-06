ВСУ освободили уже более 400 км² Херсонской области – оперативное командование "Юг"

В Херсонской области на нескольких направлениях углубление по линии фронта происходит до 20 км Фото: EPA

"Да, у нас успехи достаточно убедительные. Направления мы не называем, но уже более 400 км² Херсонской области освобождены от оккупантов. И мы продвигаемся дальше", – отметила она.

Гуменюк добавила, что на южном фронте ситуация остается сложной, а ее развитие "очень динамично". В то же время украинские военные продолжают продвигаться – на нескольких направлениях углубление по линии фронта происходит на расстояние до 20 км.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что с 1 октября украинские войска взяли под контроль 29 населенных пунктов на херсонском направлении, пишет "Интерфакс-Украина".