ВСУ освободили уже более 400 км² Херсонской области – оперативное командование "Юг"

"Да, у нас успехи достаточно убедительные. Направления мы не называем, но уже более 400 км² Херсонской области освобождены от оккупантов. И мы продвигаемся дальше", – отметила она.
Гуменюк добавила, что на южном фронте ситуация остается сложной, а ее развитие "очень динамично". В то же время украинские военные продолжают продвигаться – на нескольких направлениях углубление по линии фронта происходит на расстояние до 20 км.
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что с 1 октября украинские войска взяли под контроль 29 населенных пунктов на херсонском направлении, пишет "Интерфакс-Украина".
На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг". 4 октября командование проинформировало об освобождении еще восьми населенных пунктов в Херсонской области. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что это "далеко не полный перечень". 5 октября Зеленский сообщил о деоккупации еще трех населенных пунктов в Херсонской области.