Минобороны РФ признало масштабное отступление своих войск в Харьковской и Херсонской областях

На российской карте от 3 октября оккупированными Россией указывалась почти вся территория Харьковской области на восточных берегах рек Оскол и Северский Донец. Однако согласно опубликованной 4 октября карте, российская армия контролирует только небольшой участок региона к северо-востоку от Двуречного в сторону российской границы.
В Херсонской области на карте от 3 октября линия фронта проходила в районе поселений Давыдов Брод, Добрянка и Золотая Балка. На следующий день минобороны РФ показало, что под контролем российской армии находится территория примерно до линии между Давыдовым Бродом и Дудчанами. Таким образом линия фронта в регионе сместилась к югу примерно на 30 км.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев. Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории.
На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг". 4 октября командование проинформировало об освобождении еще восьми населенных пунктов в Херсонской области. Зеленский сказал, что это "далеко не полный перечень".
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские войска деоккупировали 1534 населенных пункта, проинформировали в Офисе президента 4 октября.