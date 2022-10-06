Минобороны РФ признало масштабное отступление своих войск в Харьковской и Херсонской областях

На российской карте от 3 октября оккупированными Россией указывалась почти вся территория Харьковской области на восточных берегах рек Оскол и Северский Донец. Однако согласно опубликованной 4 октября карте, российская армия контролирует только небольшой участок региона к северо-востоку от Двуречного в сторону российской границы.

В Херсонской области на карте от 3 октября линия фронта проходила в районе поселений Давыдов Брод, Добрянка и Золотая Балка. На следующий день минобороны РФ показало, что под контролем российской армии находится территория примерно до линии между Давыдовым Бродом и Дудчанами. Таким образом линия фронта в регионе сместилась к югу примерно на 30 км.