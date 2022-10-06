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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минобороны РФ признало масштабное отступление своих войск в Харьковской и Херсонской областях

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РФ признала отступление на юге на 30 км
РФ признала отступление на юге на 30 км
Фото: EPA

Минобороны РФ 4 октября показало карту боевых действий, судя по которой российская армия отступила почти на 30 км в Херсонской области и практически полностью ушла из Харьковской области. На это обратило внимание издание "Агентство".

На российской карте от 3 октября оккупированными Россией указывалась почти вся территория Харьковской области на восточных берегах рек Оскол и Северский Донец. Однако согласно опубликованной 4 октября карте, российская армия контролирует только небольшой участок региона к северо-востоку от Двуречного в сторону российской границы.

В Херсонской области на карте от 3 октября линия фронта проходила в районе поселений Давыдов Брод, Добрянка и Золотая Балка. На следующий день минобороны РФ показало, что под контролем российской армии находится территория примерно до линии между Давыдовым Бродом и Дудчанами. Таким образом линия фронта в регионе сместилась к югу примерно на 30 км.

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев. Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории.

На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг". 4 октября командование проинформировало об освобождении еще восьми населенных пунктов в Херсонской области. Зеленский сказал, что это "далеко не полный перечень"

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские войска деоккупировали 1534 населенных пункта, проинформировали в Офисе президента 4 октября.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, Херсонская область, Харьковская область, война России против Украины, минобороны РФ
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