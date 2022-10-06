Оккупанты в Херсонской области хотят взять детей в заложники под видом оздоровления на каникулах – депутат

По его словам, оккупационная администрация Херсонской области объявила о "каникулах" в школах с 6-го по 21 октября якобы по просьбам родителей, однако на самом деле в связи с контрнаступлением Вооруженных сил Украины. В этот период оккупанты приглашают детей поехать в аннексированный Крым на оздоровление.

"Дело в том, что подобные "благородные инициативы" уже были в Харьковской области. Накануне контрнаступления ВСУ рашисты уговорили 13 украинских семей отправить детей в летние детские лагеря, якобы чтобы защитить от пуль. После бегства рашистов детей так никто и не вернул, хотя термины "путевок" давно вышли. Похоже, такую хитрость россияне планируют и у нас, в Херсонской области", – говорится в заявлении.

Хлань призвал родителей не поддаваться на провокации российских оккупантов и заявил, что детей хотят взять в заложники и переселить. Депутат отметил, что за такие действия РФ понесет ответственность, однако попросил родителей держать детей подальше от оккупантов.