Оккупанты в Херсонской области хотят взять детей в заложники под видом оздоровления на каникулах – депутат

По его словам, оккупационная администрация Херсонской области объявила о "каникулах" в школах с 6-го по 21 октября якобы по просьбам родителей, однако на самом деле в связи с контрнаступлением Вооруженных сил Украины. В этот период оккупанты приглашают детей поехать в аннексированный Крым на оздоровление.
"Дело в том, что подобные "благородные инициативы" уже были в Харьковской области. Накануне контрнаступления ВСУ рашисты уговорили 13 украинских семей отправить детей в летние детские лагеря, якобы чтобы защитить от пуль. После бегства рашистов детей так никто и не вернул, хотя термины "путевок" давно вышли. Похоже, такую хитрость россияне планируют и у нас, в Херсонской области", – говорится в заявлении.
Хлань призвал родителей не поддаваться на провокации российских оккупантов и заявил, что детей хотят взять в заложники и переселить. Депутат отметил, что за такие действия РФ понесет ответственность, однако попросил родителей держать детей подальше от оккупантов.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа сообщали, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. 2 октября Владимир Зеленский сообщил, что в Херсонской области освободили от оккупантов Архангельское и Миролюбовку.