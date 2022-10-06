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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в Херсонской области хотят взять детей в заложники под видом оздоровления на каникулах – депутат

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По информации Сергея Хланя, оккупанты приглашают детей поехать в аннексированный Крым на оздоровление
По информации Сергея Хланя, оккупанты приглашают детей поехать в аннексированный Крым на оздоровление
Фото: EPA

В Херсонской области в преддверии деоккупации российские оккупанты хотят взять детей в заложники под видом оздоровления на каникулах. Об этом 6 октября написал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в Facebook.

По его словам, оккупационная администрация Херсонской области объявила о "каникулах" в школах с 6-го по 21 октября якобы по просьбам родителей, однако на самом деле в связи с контрнаступлением Вооруженных сил Украины. В этот период оккупанты приглашают детей поехать в аннексированный Крым на оздоровление.

"Дело в том, что подобные "благородные инициативы" уже были в Харьковской области. Накануне контрнаступления ВСУ рашисты уговорили 13 украинских семей отправить детей в летние детские лагеря, якобы чтобы защитить от пуль. После бегства рашистов детей так никто и не вернул, хотя термины "путевок" давно вышли. Похоже, такую хитрость россияне планируют и у нас, в Херсонской области", – говорится в заявлении.

Хлань призвал родителей не поддаваться на провокации российских оккупантов и заявил, что детей хотят взять в заложники и переселить. Депутат отметил, что за такие действия РФ понесет ответственность, однако попросил родителей держать детей подальше от оккупантов.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid067kXcRHeSVXcW5X9KZFwpSAKNiFLijs6VmcZNmaPMCh3TKLKDdwPuwJsYharCqQSl

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщали, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. 2 октября Владимир Зеленский сообщил, что в Херсонской области освободили от оккупантов Архангельское и Миролюбовку.

Теги: Россия, Украина, война, оккупация, Херсонская область, заложники, провокации, каникулы, ВСУ, война России против Украины, родители, российские оккупанты, Сергей Хлань, деоккупация
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