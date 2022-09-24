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КИЕВ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Директор школы Романенко: Многие дети пошли в школы за границей. Но большинство родителей не хотят терять украинское образование

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Романенко: Дети, которые обучаются онлайн, получат свидетельство гособразца об образовании в Украине
Романенко: Дети, которые обучаются онлайн, получат свидетельство гособразца об образовании в Украине
Фото: depositphotos.com

В школах параллельно основному учебному процессу организовали онлайн-занятия, поскольку поступило много запросов от родителей, которые вывезли своих детей из Украины. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" заявила директор киевского учебно-воспитательного центра "Розумка" Людмила Романенко.

"Мы принимаем всех детей. Детсады и школа будут работать офлайн. Но поскольку мы получили много запросов от родителей, которые вывезли своих детей, организовали и онлайн-занятия. Многие наши дети пошли в школы за границей. Но большинство родителей не хотят терять украинское образование", – рассказала Романенко.

По ее словам, если дети, которые находятся за границей, продолжат обучение дистанционно, они получат украинские документы об образовании.

"Мы все-таки лицензированное учебное заведение. Если их дети будут обучаться онлайн, они получат свидетельство гособразца об образовании в Украине, что даст возможность перейти в среднюю школу. Многие семьи, думаю, имеют планы возвращения в Украину", – отметила директор школы.

Она также рассказала, что ученики школы по итогам тестов показали хорошие результаты в Европе. 

"Большинство семей наших учеников выехали в ЕС. Есть чем похвастаться: наши первоклассники по результатам тестирования в Вене сразу прошли в третий класс. Немного детей на западе Украины. Две наши ученицы пошли в школу в Ужгороде", – сообщила Романенко.

Директор школы Романенко: У нас все учителя остались в Киеве, не уехали. Надо сказать, выпавшие на нашу долю испытания нас очень сплотили. Полный текст интервью

Контекст:

По данным Министерства образования Украины, 12 904 школы начали образовательный процесс 1 сентября. Министр Сергей Шкарлет сообщил, что 3116 школ начали обучение в полноформатном образовательном процессе, 5713 – исключительно в формате онлайн-образования, 4075 школ начали образовательный процесс в смешанном формате обучения.

По данным Организации Объединенных Наций, из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину 6,9 млн человек стали внутренне перемещенными лицами, еще более 7 млн человек выехали в другие европейские страны.

31 августа председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, нардеп от "Слуги народа" Сергей Бабак сообщил, что за пределами Украины находятся около 500 тыс. украинских детей. По его данным, перед началом учебного года из-за границы вернулись почти 100 тыс. детей.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Украина, образование, вторжение, дети, Европа, документы, школы, интервью, Людмила Романенко, родители, школа
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