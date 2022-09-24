Директор школы Романенко: Многие дети пошли в школы за границей. Но большинство родителей не хотят терять украинское образование

Романенко: Дети, которые обучаются онлайн, получат свидетельство гособразца об образовании в Украине Фото: depositphotos.com

"Мы принимаем всех детей. Детсады и школа будут работать офлайн. Но поскольку мы получили много запросов от родителей, которые вывезли своих детей, организовали и онлайн-занятия. Многие наши дети пошли в школы за границей. Но большинство родителей не хотят терять украинское образование", – рассказала Романенко.

По ее словам, если дети, которые находятся за границей, продолжат обучение дистанционно, они получат украинские документы об образовании.

"Мы все-таки лицензированное учебное заведение. Если их дети будут обучаться онлайн, они получат свидетельство гособразца об образовании в Украине, что даст возможность перейти в среднюю школу. Многие семьи, думаю, имеют планы возвращения в Украину", – отметила директор школы.

Она также рассказала, что ученики школы по итогам тестов показали хорошие результаты в Европе.

"Большинство семей наших учеников выехали в ЕС. Есть чем похвастаться: наши первоклассники по результатам тестирования в Вене сразу прошли в третий класс. Немного детей на западе Украины. Две наши ученицы пошли в школу в Ужгороде", – сообщила Романенко.

Директор школы Романенко: У нас все учителя остались в Киеве, не уехали. Надо сказать, выпавшие на нашу долю испытания нас очень сплотили. Полный текст интервью