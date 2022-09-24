Директор школы Романенко: Многие дети пошли в школы за границей. Но большинство родителей не хотят терять украинское образование

"Мы принимаем всех детей. Детсады и школа будут работать офлайн. Но поскольку мы получили много запросов от родителей, которые вывезли своих детей, организовали и онлайн-занятия. Многие наши дети пошли в школы за границей. Но большинство родителей не хотят терять украинское образование", – рассказала Романенко.
По ее словам, если дети, которые находятся за границей, продолжат обучение дистанционно, они получат украинские документы об образовании.
"Мы все-таки лицензированное учебное заведение. Если их дети будут обучаться онлайн, они получат свидетельство гособразца об образовании в Украине, что даст возможность перейти в среднюю школу. Многие семьи, думаю, имеют планы возвращения в Украину", – отметила директор школы.
Она также рассказала, что ученики школы по итогам тестов показали хорошие результаты в Европе.
"Большинство семей наших учеников выехали в ЕС. Есть чем похвастаться: наши первоклассники по результатам тестирования в Вене сразу прошли в третий класс. Немного детей на западе Украины. Две наши ученицы пошли в школу в Ужгороде", – сообщила Романенко.
Директор школы Романенко: У нас все учителя остались в Киеве, не уехали. Надо сказать, выпавшие на нашу долю испытания нас очень сплотили. Полный текст интервью
По данным Министерства образования Украины, 12 904 школы начали образовательный процесс 1 сентября. Министр Сергей Шкарлет сообщил, что 3116 школ начали обучение в полноформатном образовательном процессе, 5713 – исключительно в формате онлайн-образования, 4075 школ начали образовательный процесс в смешанном формате обучения.
По данным Организации Объединенных Наций, из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину 6,9 млн человек стали внутренне перемещенными лицами, еще более 7 млн человек выехали в другие европейские страны.
31 августа председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, нардеп от "Слуги народа" Сергей Бабак сообщил, что за пределами Украины находятся около 500 тыс. украинских детей. По его данным, перед началом учебного года из-за границы вернулись почти 100 тыс. детей.