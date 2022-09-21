Директор школы Романенко: Совместная активность, игры, танцы, песни в саду и школе – терапия для детей

"После шести месяцев войны в стране начало нового учебного года принесло мне радость, потому что дети все же получили возможность прийти в коллектив. Они будут в той среде, которая им необходима для развития, будут общаться с одногодками, учителями, заниматься творчеством и спортом", – отметила Романенко.
По ее словам, в школе "Розумка" придерживаются смешанной формы обучения.
"Дети, которые остались в Украине и могут физически посещать детсад и начальную школу, будут заниматься в обычном режиме. Я хочу сказать, что в детском коллективе дети оттаивают, восстанавливаются. Совместная активность, игры, танцы, песни в саду – терапия для детей. И это совсем неплохо, что дети сейчас ходят в школу и сад", – подчеркнула педагог.
Она отметила, что главная задача сегодня для школ – научить детей учиться.
"Мы стараемся экспериментировать и совершенствоваться. Добавили уроки этики, учим, как себя вести в обществе, пользоваться столовыми приборами и так далее. У нас в программе шахматы – это способствует развитию логического мышления. Поскольку это начальная школа, главное – не отбить охоту, научить учиться и помочь полюбить это занятие. Дети должны понимать, что сегодня учеба – их фронт, их работа и они очень помогают тем, что развиваются", – сказала Романенко.
Директор школы Романенко: У нас все учителя остались в Киеве, не уехали. Надо сказать, выпавшие на нашу долю испытания нас очень сплотили. Полный текст интервью
По данным Министерства образования Украины, 12 904 школы начали образовательный процесс 1 сентября. Министр Сергей Шкарлет сообщил, что 3116 школ начали обучение в полноформатном образовательном процессе, 5713 – исключительно в формате онлайн-образования, 4075 школ начали образовательный процесс в смешанном формате обучения.