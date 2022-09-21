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Директор школы Романенко: Совместная активность, игры, танцы, песни в саду и школе – терапия для детей

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Романенко: В школе дети находятся в той среде, которая им необходима для развития
Романенко: В школе дети находятся в той среде, которая им необходима для развития
Фото: depositphotos.com

Занятия в классах с другими учениками помогают детям восстанавливаться от пережитого из-за вторжения РФ в Украину стресса. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" заявила директор учебно-воспитательного центра "Розумка" Людмила Романенко.

"После шести месяцев войны в стране начало нового учебного года принесло мне радость, потому что дети все же получили возможность прийти в коллектив. Они будут в той среде, которая им необходима для развития, будут общаться с одногодками, учителями, заниматься творчеством и спортом", – отметила Романенко.

По ее словам, в школе "Розумка" придерживаются смешанной формы обучения.

"Дети, которые остались в Украине и могут физически посещать детсад и начальную школу, будут заниматься в обычном режиме. Я хочу сказать, что в детском коллективе дети оттаивают, восстанавливаются. Совместная активность, игры, танцы, песни в саду – терапия для детей. И это совсем неплохо, что дети сейчас ходят в школу и сад", – подчеркнула педагог.

Она отметила, что главная задача сегодня для школ – научить детей учиться.

"Мы стараемся экспериментировать и совершенствоваться. Добавили уроки этики, учим, как себя вести в обществе, пользоваться столовыми приборами и так далее. У нас в программе шахматы – это способствует развитию логического мышления. Поскольку это начальная школа, главное – не отбить охоту, научить учиться и помочь полюбить это занятие. Дети должны понимать, что сегодня учеба – их фронт, их работа и они очень помогают тем, что развиваются", – сказала Романенко.

Директор школы Романенко: У нас все учителя остались в Киеве, не уехали. Надо сказать, выпавшие на нашу долю испытания нас очень сплотили. Полный текст интервью

Контекст:

По данным Министерства образования Украины, 12 904 школы начали образовательный процесс 1 сентября. Министр Сергей Шкарлет сообщил, что 3116 школ начали обучение в полноформатном образовательном процессе, 5713 – исключительно в формате онлайн-образования, 4075 школ начали образовательный процесс в смешанном формате обучения.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Украина, образование, шахматы, война, вторжение, дети, война России против Украины, школы, интервью, творчество, игры, Людмила Романенко, школа
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