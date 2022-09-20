Директор школы Романенко: Мы постарались создать уют в классах и помещениях, где дети будут пережидать воздушную тревогу, чтобы им не было так страшно

"Мы прошли аккредитацию военной госадминистрации Киевской области. Есть надежное укрытие на случай воздушной тревоги. Там все готово для обеспечения безопасности учеников. Мы постарались создать домашний уют в классах и помещениях, где дети будут пережидать угрозу, чтобы им не было так страшно, максимально снизить уровень стресса от самой ситуации", – заявила директор школы.

Она обратила внимание, что в школьном убежище есть все необходимые удобства, также дети смогут заняться активными играми или гимнастикой.

"В убежище есть туалеты, питьевая вода, душ, свет, зеркала, телевизор и проектор. У нас хорошая система вентиляции, поэтому, если тревога продлится более двух часов, у детей будет возможность размяться, мы сможем провести аэробику или зумбу, чтобы ученикам не приходилось долго сидеть на одном месте", – сообщила Романенко.

По ее словам, также имеется возможность покормить детей в случае длительной тревоги.

"Ученики у нас кушают пять раз. Мы готовим сами, у нас собственный пищеблок, где готовится полноценная еда. Продовольственная корзинка в этом году существенно подорожала по вполне понятным причинам. Но мы будем стараться, как и раньше, чтобы дети получали полноценную здоровую еду. У нас почти нет сахара в рационе, мало соли, много овощей и фруктов. Мы предусмотрели возможность обеспечить им здоровый перекус, снеки, воду в укрытии. Если тревога будет длиться больше двух часов, мы имеем возможность принести еду в бомбоубежище и накормить всех своих воспитанников", – подчеркнула Романенко.

Директор школы Романенко: У нас все учителя остались в Киеве, не уехали. Надо сказать, выпавшие на нашу долю испытания нас очень сплотили. Полный текст интервью