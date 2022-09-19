Директор школы Романенко: У нас все учителя остались в Киеве, не уехали. Надо сказать, выпавшие на нашу долю испытания нас очень сплотили

Мы постарались создать домашний уют в классах и помещениях, где дети будут пережидать угрозу, чтобы им не было так страшно, максимально снизить уровень стресса от самой ситуации



– Два года назад, казалось, пандемия изменила все в системе образования Украины. Теперь новый вызов – полномасштабная война. Что меняется в этом учебном году?

– После шести месяцев войны в стране начало нового учебного года принесло мне радость, потому что дети все же получили возможность прийти в коллектив. Они будут в той среде, которая им необходима для развития, будут общаться с одногодками, учителями, заниматься творчеством и спортом. Слава богу, на нашей территории есть возможность открыть школы и начать учебный год. Увы, не во всех регионах страны могут себе это позволить.

Мы прошли аккредитацию военной госадминистрации Киевской области. Есть надежное укрытие на случай воздушной тревоги. Там все готово для обеспечения безопасности учеников. Мы постарались создать домашний уют в классах и помещениях, где дети будут пережидать угрозу, чтобы им не было так страшно, максимально снизить уровень стресса от самой ситуации. В убежище есть туалеты, питьевая вода, снеки, душ, свет, зеркала, телевизор и проектор. У нас хорошая система вентиляции, поэтому, если тревога продлится более двух часов, у детей будет возможность размяться, мы сможем провести аэробику или зумбу, чтобы ученикам не приходилось долго сидеть на одном месте.

– У вас два детсада и начальная школа, как они будут работать?

– Мы принимаем всех детей. Детсады и школа будут работать офлайн. Но поскольку мы получили много запросов от родителей, которые вывезли своих детей, организовали и онлайн-занятия. Многие наши дети пошли в школы за границей. Но большинство родителей не хотят терять украинское образование. Мы все-таки лицензированное учебное заведение. Если их дети будут обучаться онлайн, они получат свидетельство гособразца об образовании в Украине, что даст возможность перейти в среднюю школу. Многие семьи, думаю, имеют планы возвращения в Украину.

– Сколько учеников у вас осталось?

– Из первоначального состава около 25%. Но классы дополнились новыми детьми из Харьковской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областей. Таким образом, у нас загрузка – 40%. Мы принимаем детей от трех до 10 лет. Младшие идут в сад, у старших начальная школа. Сад работал и летом, а школа открылась 5 сентября. Набрали первый класс – он заполнен на две трети. Второй класс будет заниматься онлайн. Вернулся полностью четвертый класс и половина третьего класса. У меня есть оптимизм, потому что много родителей пишут о планах возвращаться. Они еще присматриваются, выжидают. Надеемся, станет спокойнее и в октябре нас станет гораздо больше.

– Ваши ученики в Европе или на западе Украины?

– Большинство семей выехали в ЕС. Есть чем похвастаться: наши первоклассники по результатам тестирования в Вене сразу прошли в третий класс. Немного детей на западе Украины. Две наши ученицы пошли в школу в Ужгороде.

В докарантинное время я говорила, что на адаптацию ребенка нужно от двух до шести недель, сейчас – более восьми недель в садике. Это и последствия карантина и военной угрозы

– В каком формате планируется проводить обучение?

– Будет смешанная форма обучения. Дети, которые остались в Украине и могут физически посещать детсад и начальную школу, будут заниматься в обычном режиме. Дети находятся под нашей опекой полный день.

Мы решили не проводить уроки в бомбоубежище во время воздушной тревоги. Мы приобрели проектор и решили в это время показывать развивающие видео, образовательное кино для школьников, а для малышей – познавательные мультфильмы на английском и украинском языках. Кроме того, мы решили, чтобы не повышать уровень тревожности у детей, включать во время тревоги не вой сирены, а классическую музыку.

– Думаете, это хорошая идея? Получается, вы делаете вид, что ничего серьезного не происходит...

– Мы не будем скрывать, что получено предупреждение об угрозе с воздуха – это серьезно. Просто мы хотим снизить напряжение, мягко подаем информацию об этом. Дети проинформированы о том, что происходит в стране. Звук сирены сам по себе очень тревожный. Его много раз слышали.

Мы провели со всеми воспитанниками занятия, тренировки, объяснили, что и как происходит. Мы пояснили, что когда включается определенная музыка, есть опасность, поэтому мы переходим в укрытие, что нельзя шалить в это время, надо слушаться учителя, возражения не принимаются, и обязательно следовать за ним в защищенное место. У каждого класса в укрытии своя комната. Но если будут какие-то общие мероприятия, все дети соберутся в большой комнате.

Романенко: В случае тревоги дети не останутся голодным. Фото: rozoomka.com

– Как все происходящее повлияло на детей?

– Если в докарантинное время я говорила, что на адаптацию ребенка нужно от двух до шести недель, то сейчас – более восьми недель в садике. Это и последствия карантина, и того, что из-за военной угрозы ребенок не доверяет внешнему миру. Все на подсознании, дети находятся в поле матери до восьми лет, считывают всю информацию. А поскольку мама напугана, ей пришлось пережить ужасы, обстрелы, переезды, это все оставляет свой отпечаток. И даже если мама старается делать вид, что все в порядке, ребенок чувствует, что мама взволнована, боится, и испытывает те же чувства. Но я хочу сказать, что в детском коллективе они оттаивают, восстанавливаются. Совместная активность, игры, танцы, песни в саду – терапия для детей. И это совсем неплохо, что дети сейчас ходят в школу и сад.

– А вы можете сказать, как изменилось поведение детей? Они же тоже пережили стресс?

– Не все дети пережили стресс, это зависело от выбора и возможностей родителей. Есть семьи, где детей предпочитают оберегать по максимуму. А есть дети, по поведению которых можно определить перенесенный стресс, например, первое время они молчаливы и закрыты для общения, носят с собой как талисман какую-то вещь, не обязательно игрушку. Но детский коллектив творит чудеса, все адаптируются и выравниваются в социуме, мы очень стараемся вернуть им радость и счастье.

Родители счастливы, что школа снова работает. Надо сказать, что они устали за время пандемии

– Министерство образования выдало какие-то рекомендации на новый учебный год в связи с войной?

– В правовой сфере поменялось вот что — школам дали больше возможностей и полномочий определять, когда начинать и заканчивать учебный год. Мы с педколлективом решаем, что и как лучше делать. Мы перешли на собственный темп работы – у нас месяц дети занимаются, потом неделю отдыхают. В таком режиме не перегружается нервная система, дети меньше болеют и лучше усваивают материал. Это раньше каникулы были одновременно по всей стране, сейчас каждое учебное заведение имеет право решать, когда отдыхать, когда работать. Мне нравится эта инициатива.

Кроме того, мы переходим на образец европейского образования: раньше мы отдыхали три месяца летом. Теперь ситуация изменилась, июнь – дети еще в школе. Это правильное решение — ученикам будет проще усвоить программу и закрепить знания.

– Программа подготовки изменится?

– Мы стараемся экспериментировать и совершенствоваться. Добавили уроки этики, учим, как себя вести в обществе, пользоваться столовыми приборами и так далее. У нас в программе шахматы – это способствует развитию логического мышления. Поскольку это начальная школа, главное – не отбить охоту, научить учиться и помочь полюбить это занятие. Дети должны понимать, что сегодня учеба – их фронт, их работа и они очень помогают тем, что развиваются.

– А как родители отнеслись к тому, что нужно снова водить детей в школу?

– Родители счастливы, что школа снова работает. Надо сказать, что они устали за время пандемии. Онлайн-обучение требовало постоянного участия родителей и не давало тех результатов, что реальное обучение в школе. Не каждый ребенок может высидеть перед компьютером, а маленький особенно. Онлайн-занятия скорее подходят старшеклассникам и студентам, когда уже есть сознательность, когда они отдают себе отчет, что и зачем делают. А малышам вредно сидеть столько за компьютером. Во время живого общения намного эффективнее ребенок усваивает материал.

Родителей, с которыми я общаюсь, все устроило. Каждому из них мы показали меры безопасности, которые приняли, провели в укрытие, объяснили, какой протокол действий на случай воздушной тревоги. Мы честно показали и рассказали, что максимально мы можем сделать для безопасности детей. А они... уже каждый принимал решение.

У нас дети находятся до 19.30. Мы отдаем их с подготовленными уроками. Маме и папе не нужно проверять дома задание, не нужно дополнительно заниматься. Все, что необходимо, ребенок получил в школе, а у родителей есть возможность строить отношения с ребенком, развлекаться, общаться, проводить время в свое удовольствие.

Как мама сейчас скажу: родители могут быть примером для подражания, советчиком, но никогда не смогут быть учителем. Поэтому в школе "Розумка" мы взяли на себя миссию учить детей, а родителям надо только общаться и дарить теплоту своим детям.

– Если у вас дети находятся целый день, значит, их нужно кормить. Как вы это будете делать во время тревоги?

– Ученики у нас кушают пять раз. Мы готовим сами, у нас собственный пищеблок, где готовится полноценная еда. Продовольственная корзинка в этом году существенно подорожала по вполне понятным причинам. Но мы будем стараться, как и раньше, чтобы дети получали полноценную здоровую еду. У нас почти нет сахара в рационе, мало соли, много овощей и фруктов.

В случае тревоги дети не останутся голодными. Мы предусмотрели возможность обеспечить им здоровый перекус, снеки, воду в укрытии. Если тревога будет длиться больше двух часов, мы имеем возможность принести еду в бомбоубежище и накормить всех своих воспитанников.

Школа для нас – это отдушина, которая отвлекает от повседневного ужаса

– Министр образования Сергей Шкарлет говорил, что с февраля страну покинули 22 тыс. учителей. Ваши сотрудники уехали?

– За девять лет работы у нас сложился коллектив, и все наши учителя остались, не уехали. Надо сказать, выпавшие на нашу долю испытания нас очень сплотили. Мы и раньше были близки, а теперь чувствуем себя одной большой семьей. У многих мужья служат, есть и те, кто потерял родных и близких, мы стараемся поддерживать друг друга.

Школа для нас – это отдушина, которая отвлекает от повседневного ужаса. У нас большая взаимовыручка. Вот мы дружно стали и вымыли садик и школу после перерыва, вымыли и привели в порядок укрытие, не нанимали никого постороннего, не считаясь с должностью – директор, завуч, учитель, воспитатель, охранник – все сами сделали. Надеемся отпраздновать десятилетие нашей школы в следующем году уже под мирным небом.

Работать очень важно для нас сейчас. Я лично этим живу и даже забываю на какое-то время о ситуации в стране. У нас у всех был такой стресс из-за вторжения. Но мы постоянно были на связи с родителями учеников. И знаете, столько теплоты я, наверное, никогда не получала. Сразу после вторжения родители звонили, и каждый предложил помощь. Летом родители тоже постоянно звонили, спрашивали, где я. И когда я говорила: "В Украине", они искренне радовались, что школа откроется. И вот мы работаем.