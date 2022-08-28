Шкарлет: Вне территории Украины примерно 22 тыс. наших учителей. Эта временная миграция существенной негативной тенденции не создает

"На сегодняшний день вне территории Украины находится примерно 22 тыс. наших учителей. Но новые тенденции будут радовать. Если было до 30 тыс. выехавших, то на сегодняшний день примерно 8 тыс. вернулись. Тенденция сохраняется", – сообщил министр.
Он убежден, что начало учебного года покажет учителям, что есть возможность вернуться в страну.
"Я уверен, что когда будет дан мощный сигнал с 1 сентября и мы увидим, сколько школ, даже в смешанном формате, вышло на занятия, это будет сигналом для наших преподавателей возвращаться", – заявил Шкарлет.
Он подчеркнул, что острого дефицита кадров из-за миграции в системе образования не ощутили.
"На сегодняшний день существенного дефицита кадров нет. Мы справились. И кроме этого, примерно 50% учебных заведений будут работать в онлайн-режиме, поэтому эта временная миграция учителей существенной негативной тенденции не создает", – отметил Шкарлет.
Шкарлет: После начала воздушной тревоги ученики должны попасть в укрытие не дольше, чем через 10 минут. Читайте полный текст интервью
По данным ООН, из-за войны почти треть украинцев были вынуждены покинуть свои дома. За пределы Украины с началом боевых действий выехали более 11 млн чел, из них вернулись – 4,7 млн.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 24 июля заявил, что за границей находятся почти 2 млн украинских детей.