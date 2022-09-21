Директор школы Романенко: Много родителей пишут о планах возвращаться в Киев в октябре. Они еще присматриваются, выжидают

"Из первоначального состава [учащихся осталось] около 25%. Но классы дополнились новыми детьми из Харьковской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областей. Таким образом, у нас загрузка – 40%. Мы принимаем детей от трех до 10 лет. Младшие идут в сад, у старших – начальная школа. Сад работал и летом, а школа открылась 5 сентября. Набрали первый класс – он заполнен на две трети. Второй класс будет заниматься онлайн. Вернулся полностью четвертый класс и половина третьего класса. У меня есть оптимизм, потому что много родителей пишут о планах возвращаться. Они еще присматриваются, выжидают. Надеемся, станет спокойнее и в октябре нас будет гораздо больше", – поделилась Романенко.

По ее словам, родители рады, что школы заработали в привычном режиме.

"Надо сказать, что они устали за время пандемии. Онлайн-обучение требовало постоянного участия родителей и не давало тех результатов, которые давало реальное обучение в школе. Не каждый ребенок может высидеть перед компьютером, а маленький – особенно. Онлайн-занятия скорее подходят старшеклассникам и студентам, когда уже есть сознательность, когда они отдают себе отчет, что и зачем делают. А малышам вредно сидеть столько за компьютером. Во время живого общения намного эффективнее ребенок усваивает материал", – подчеркнула педагог.

Она отметила, что все родители ознакомлены с мерами безопасности, принятыми в школе.

"Родителей, с которыми я общаюсь, все устроило. Каждому из них мы показали меры безопасности, которые приняли, – провели в укрытие, объяснили, какой протокол действий на случай воздушной тревоги. Мы честно рассказали и показали, что максимально мы можем сделать для безопасности детей. А они... уже каждый принимал решение", – рассказала Романенко.

Директор школы Романенко: У нас все учителя остались в Киеве, не уехали. Надо сказать, выпавшие на нашу долю испытания нас очень сплотили. Полный текст интервью