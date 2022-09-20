Директор школы Романенко: Мы решили не проводить уроки в бомбоубежище во время воздушной тревоги. Приобрели проектор и будем показывать развивающие видео

"Мы решили не проводить уроки в бомбоубежище во время воздушной тревоги. Мы приобрели проектор и решили в это время показывать развивающие видео, образовательное кино для школьников, а для малышей – познавательные мультфильмы на английском и украинском языках", – рассказала Романенко.
Она сообщила, что в заведении решили не использовать звук сирены для оповещения о воздушной тревоге, чтобы не пугать детей.
"Мы решили, чтобы не повышать уровень тревожности у детей, включать во время тревоги не вой сирены, а классическую музыку. Мы не будем скрывать, что получено предупреждение об угрозе с воздуха – это серьезно. Просто мы хотим снизить напряжение, мягко подаем информацию об этом. Дети проинформированы о том, что происходит в стране. Звук сирены сам по себе очень тревожный", – отметила директор школы.
По ее словам, в школе прошли тренинги с педагогами и учениками о действиях во время воздушной тревоги.
"Мы пояснили детям, что когда включается определенная музыка, есть опасность, поэтому мы переходим в укрытие, что нельзя шалить в это время, надо слушаться учителя, возражения не принимаются, и обязательно следовать в защищенное место. У каждого класса в укрытии своя комната. Но если будут какие-то общие мероприятия, все дети соберутся в большой комнате", – сказала Романенко.
Директор школы Романенко: У нас все учителя остались в Киеве, не уехали. Надо сказать, выпавшие на нашу долю испытания нас очень сплотили. Полный текст интервью
С 24 февраля из-за российской агрессии в Украине разрушены полностью 287 школ, 2012 – получили существенные повреждения.
Около 3,5 тыс. школ в Украине 1 сентября начали работу полностью в очном режиме. 5,5 тыс. – полностью в режиме онлайн, 3,8 тыс. школ начали занятия в смешанном формате, очном и дистанционном.
Шкарлет отмечал, что к 1 сентября только 51% всех учебных заведений страны – от детских садов до вузов – были полностью подготовлены к работе в условиях военного положения. Из них школ – 59%.