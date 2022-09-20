ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Директор школы Романенко: Мы решили не проводить уроки в бомбоубежище во время воздушной тревоги. Приобрели проектор и будем показывать развивающие видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Романенко: Просто мы хотим снизить напряжение
Романенко: Просто мы хотим снизить напряжение
Фото: rozoomka.com

В интервью изданию "ГОРДОН" директор учебно-воспитательного центра "Розумка" Людмила Романенко рассказала, как преподаватели и дети будут действовать в случае воздушной тревоги.

"Мы решили не проводить уроки в бомбоубежище во время воздушной тревоги. Мы приобрели проектор и решили в это время показывать развивающие видео, образовательное кино для школьников, а для малышей – познавательные мультфильмы на английском и украинском языках", – рассказала Романенко.

Она сообщила, что в заведении решили не использовать звук сирены для оповещения о воздушной тревоге, чтобы не пугать детей.

"Мы решили, чтобы не повышать уровень тревожности у детей, включать во время тревоги не вой сирены, а классическую музыку. Мы не будем скрывать, что получено предупреждение об угрозе с воздуха – это серьезно. Просто мы хотим снизить напряжение, мягко подаем информацию об этом. Дети проинформированы о том, что происходит в стране. Звук сирены сам по себе очень тревожный", – отметила директор школы.

По ее словам, в школе прошли тренинги с педагогами и учениками о действиях во время воздушной тревоги.

"Мы пояснили детям, что когда включается определенная музыка, есть опасность, поэтому мы переходим в укрытие, что нельзя шалить в это время, надо слушаться учителя, возражения не принимаются, и обязательно следовать в защищенное место. У каждого класса в укрытии своя комната. Но если будут какие-то общие мероприятия, все дети соберутся в большой комнате", – сказала Романенко.

Директор школы Романенко: У нас все учителя остались в Киеве, не уехали. Надо сказать, выпавшие на нашу долю испытания нас очень сплотили. Полный текст интервью

Контекст:

С 24 февраля из-за российской агрессии в Украине разрушены полностью 287 школ, 2012 – получили существенные повреждения.

Около 3,5 тыс. школ в Украине 1 сентября начали работу полностью в очном режиме. 5,5 тыс. – полностью в режиме онлайн, 3,8 тыс. школ начали занятия в смешанном формате, очном и дистанционном.

Шкарлет отмечал, что к 1 сентября только 51% всех учебных заведений страны – от детских садов до вузов – были полностью подготовлены к работе в условиях военного положения. Из них школ – 59%.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Украина, образование, война, бомбоубежище, угрозы, преподаватели, дети, российская агрессия, школьники, война России против Украины, школы, интервью, Людмила Романенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Японский блогер ежедневно проводит в центре Киева акцию "Бесплатные объятия" в поддержку Украины
Японский блогер ежедневно проводит в центре Киева акцию "Бесплатные объятия" в поддержку Украины
Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс показала редкое фото их дочери, рожденной суррогатной матерью
Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс показала редкое фото их дочери, рожденной суррогатной матерью
14-летняя дочь Йовович снялась для американского глянца. Фото
14-летняя дочь Йовович снялась для американского глянца. Фото
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь
Приянка Чопра снялась с девятимесячной дочерью на подоконнике небоскреба в Нью-Йорке
Приянка Чопра снялась с девятимесячной дочерью на подоконнике небоскреба в Нью-Йорке
Горбунов рассказал, как готовится к зиме в загородном доме
Горбунов рассказал, как готовится к зиме в загородном доме
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова проводит конкурс эссе "Война в судьбе моей семьи"
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова проводит конкурс эссе "Война в судьбе моей семьи"
"Лучшая диета". Постройневшая Тина Кароль показала свой обед
"Лучшая диета". Постройневшая Тина Кароль показала свой обед
Кот Левчик, который живет в мэрии Львова, прошелся по столу Садового и посидел на его кресле. Видео
Кот Левчик, который живет в мэрии Львова, прошелся по столу Садового и посидел на его кресле. Видео
  "Додому". Позитив спел с новой подопечной продюсера Лисицы. Видео
  "Додому". Позитив спел с новой подопечной продюсера Лисицы. Видео
"Этот день всегда будет для меня особенным". Вице-премьер-министр Украины в годовщину свадьбы признался жене в любви
"Этот день всегда будет для меня особенным". Вице-премьер-министр Украины в годовщину свадьбы признался жене в любви
  "Может быть, сразу в тюрьму после вуза садиться?" Команда КВН из Питера высмеяла российское правительство, переделав хит Пугачевой. Видео
  "Может быть, сразу в тюрьму после вуза садиться?" Команда КВН из Питера высмеяла российское правительство, переделав хит Пугачевой. Видео
"Что-то задумал", "Сделал кусь". Данилко украдкой ущипнул Белоконь и показал ее реакцию. Фото
"Что-то задумал", "Сделал кусь". Данилко украдкой ущипнул Белоконь и показал ее реакцию. Фото
"Плачу, это стало для меня шоком". Дочь Ющенко заявила, что ее 17-летний сын отказался учиться в Канаде и тайком вернулся домой
"Плачу, это стало для меня шоком". Дочь Ющенко заявила, что ее 17-летний сын отказался учиться в Канаде и тайком вернулся домой
  Две любимые собаки Елизаветы II присутствовали в Виндзорском замке на ее похоронах. Видео
  Две любимые собаки Елизаветы II присутствовали в Виндзорском замке на ее похоронах. Видео
Чмерковский рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Чернигове исторического здания. Видео
Чмерковский рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Чернигове исторического здания. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Собчак назвала украинцев нацистами. Нардеп Гончаренко посоветовал ей готовиться к внесению во все санкционные списки (256540)
2
"Плачу, это стало для меня шоком". Дочь Ющенко заявила, что ее 17-летний сын отказался учиться в Канаде и тайком вернулся домой (142476)
3
Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео (116520)
4
"Пой деду бункерному", "Украинцы не простят". В сети отреагировали на заявление Ани Лорак о сострадании (107322)
5
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима (107301)
6
Ясинский: Меня не интересуют люди, которые в восторге от заявления Пугачевой. Меня интересует, отрепостила ли ее сообщение Ротару (68014)
7
Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным (54636)
8
Роднянский о заявлении Пугачевой: Запахло сменой погоды. Пришло время не молчать всем (23990)
 
 
 
 