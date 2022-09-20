Директор школы Романенко: Сейчас на адаптацию ребенка нужно более восьми недель в садике. Это последствия карантина и военной угрозы

Романенко: Ребенок чувствует, что мама взволнована, боится, и испытывает те же чувства Фото: rozoomka.com

"Если в докарантинное время я говорила, что на адаптацию ребенка нужно от двух до шести недель, то сейчас – более восьми недель в садике. Это и последствия карантина, и того, что из-за военной угрозы ребенок не доверяет внешнему миру", – отметила Романенко.

По ее словам, дети хорошо чувствуют реакцию мамы, следовательно, переживания взрослых могут влиять на их психологическое состояние.

"Все на подсознании, дети находятся в поле матери до восьми лет, считывают всю информацию. А поскольку мама напугана, ей пришлось пережить ужасы, обстрелы, переезды, это все оставляет свой отпечаток. И даже если мама старается делать вид, что все в порядке, ребенок чувствует, что мама взволнована, боится, и испытывает те же чувства", – рассказала собеседница.

Она подчеркнула, что некоторые дети тяжело переживают изменения, которые произошли в их семье после 24 февраля.

"Есть дети, по поведению которых можно определить перенесенный стресс, например, первое время они молчаливы и закрыты для общения, носят с собой как талисман какую-то вещь, не обязательно игрушку", – рассказала Романенко.

Директор школы Романенко: У нас все учителя остались в Киеве, не уехали. Надо сказать, выпавшие на нашу долю испытания нас очень сплотили. Полный текст интервью