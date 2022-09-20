Директор школы Романенко: Сейчас на адаптацию ребенка нужно более восьми недель в садике. Это последствия карантина и военной угрозы

"Если в докарантинное время я говорила, что на адаптацию ребенка нужно от двух до шести недель, то сейчас – более восьми недель в садике. Это и последствия карантина, и того, что из-за военной угрозы ребенок не доверяет внешнему миру", – отметила Романенко.
По ее словам, дети хорошо чувствуют реакцию мамы, следовательно, переживания взрослых могут влиять на их психологическое состояние.
"Все на подсознании, дети находятся в поле матери до восьми лет, считывают всю информацию. А поскольку мама напугана, ей пришлось пережить ужасы, обстрелы, переезды, это все оставляет свой отпечаток. И даже если мама старается делать вид, что все в порядке, ребенок чувствует, что мама взволнована, боится, и испытывает те же чувства", – рассказала собеседница.
Она подчеркнула, что некоторые дети тяжело переживают изменения, которые произошли в их семье после 24 февраля.
"Есть дети, по поведению которых можно определить перенесенный стресс, например, первое время они молчаливы и закрыты для общения, носят с собой как талисман какую-то вещь, не обязательно игрушку", – рассказала Романенко.
Директор школы Романенко: У нас все учителя остались в Киеве, не уехали. Надо сказать, выпавшие на нашу долю испытания нас очень сплотили. Полный текст интервью
По данным Организации Объединенных Наций, из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину 6,9 млн человек стали внутренне перемещенными лицами, еще более 7 млн человек выехали в другие европейские страны.
После 24 февраля в страны ЕС выехало около 8 млн украинцев. 5 млн из них уже вернулись домой, сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
31 августа председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, нардеп от "Слуги народа" Сергей Бабак сообщил, что за пределами Украины находятся около 500 тыс. украинских детей. По его данным за неделю, перед началом учебного года из-за границы вернулись почти 100 тыс. детей.