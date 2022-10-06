Херсонские коллаборанты начали вывозить семьи в Крым – облсовет

"Некоторые из коллаборантов Херсонской области уже перевезли свои семьи в Крым. При этом они продолжают публично транслировать – "все хорошо, паники нет!" – написал он.

Соболевский предупредил, что скоро будет еще меньше "условий для паники".

"Ваше время почти истекло", – написал он.