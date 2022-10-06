Херсонские коллаборанты начали вывозить семьи в Крым – облсовет

"Некоторые из коллаборантов Херсонской области уже перевезли свои семьи в Крым. При этом они продолжают публично транслировать – "все хорошо, паники нет!" – написал он.
Соболевский предупредил, что скоро будет еще меньше "условий для паники".
"Ваше время почти истекло", – написал он.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев. Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории.
На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг". 4 октября командование проинформировало об освобождении еще восьми населенных пунктов в Херсонской области. Зеленский сказал, что это "далеко не полный перечень".
5 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что за последние сутки в Херсонской области освободили от российских оккупантов еще три населенных пункта.