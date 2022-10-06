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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Херсонские коллаборанты начали вывозить семьи в Крым – облсовет

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Из Херсона начали уезжать коллаборанты
Из Херсона начали уезжать коллаборанты
Фото: wikipedia.org

В Херсонской области коллаборанты начинают перевозить свои семьи во временно оккупированный Крым. Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Facebook 6 октября.

"Некоторые из коллаборантов Херсонской области уже перевезли свои семьи в Крым. При этом они продолжают публично транслировать – "все хорошо, паники нет!" – написал он.

Соболевский предупредил, что скоро будет еще меньше "условий для паники".

"Ваше время почти истекло", – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02fDLSGFj188n2pkaouxhK5XUHDW21BJfkwU5pBT8zvzAEQvbY6nSz9rWgRh6aXW7vl&id=100028374940771

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев. Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории.

На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг". 4 октября командование проинформировало об освобождении еще восьми населенных пунктов в Херсонской области. Зеленский сказал, что это "далеко не полный перечень"

5 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что за последние сутки в Херсонской области освободили от российских оккупантов еще три населенных пункта

Теги: Крым, Херсонская область, война России против Украины, российские оккупанты, коллаборационизм
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