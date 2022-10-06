Украинское контрнаступление на северо-востоке еще не завершилось – ISW

"Российским силам не удалось удержать берега рек Оскол и Северский Донец и использовать их в качестве естественных границ, чтобы не допустить проникновения украинских сил в уязвимые участки оккупированного Россией северо-востока Украины", – констатируют эксперты.
В Институте исследования войны считают, что рельеф на западе Луганской области подходит для быстрых маневренных боевых действий, которые украинские силы эффективно применяли в восточной части Харьковской области в начале сентября.
Кроме того, подчеркивают в ISW, нет никаких указаний из открытых источников на то, что российские военные существенно укрепили запад Луганской области.
"Продолжающиеся северные и южные контрнаступления Украины, вероятно, вынуждают Кремль уделять первоочередное внимание обороне одного направления операций в ущерб другому, что потенциально увеличивает вероятность успеха Украины на обоих направлениях", – сказано в анализе.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории. 4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что ВСУ в ходе контрнаступления освободили 1534 населенных пункта.
Аналитики американского Института исследования войны (ISW) 1 октября высказали мнение, что удержание Луганской области интересует президента РФ Владимира Путина меньше, чем территории на юге Украины.
5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ освободили от российских оккупантов шесть населенных пунктов в Луганской области.
С 5 октября в РФ считают, что официально "присоединили" Луганскую область к России. В связи с этим в британской разведке прогнозируют, что российское политическое руководство должно быть "обеспокоено" продвижением ВСУ на этом направлении.