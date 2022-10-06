Украинское контрнаступление на северо-востоке еще не завершилось – ISW

Ландшафт на западе Луганской области подходит для тактики ВСУ, это способствует продолжению украинского контрнаступления, отметили в ISW Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Российским силам не удалось удержать берега рек Оскол и Северский Донец и использовать их в качестве естественных границ, чтобы не допустить проникновения украинских сил в уязвимые участки оккупированного Россией северо-востока Украины", – констатируют эксперты.

В Институте исследования войны считают, что рельеф на западе Луганской области подходит для быстрых маневренных боевых действий, которые украинские силы эффективно применяли в восточной части Харьковской области в начале сентября.

Кроме того, подчеркивают в ISW, нет никаких указаний из открытых источников на то, что российские военные существенно укрепили запад Луганской области.

"Продолжающиеся северные и южные контрнаступления Украины, вероятно, вынуждают Кремль уделять первоочередное внимание обороне одного направления операций в ущерб другому, что потенциально увеличивает вероятность успеха Украины на обоих направлениях", – сказано в анализе.