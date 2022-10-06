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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинское контрнаступление на северо-востоке еще не завершилось – ISW

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Ландшафт на западе Луганской области подходит для тактики ВСУ, это способствует продолжению украинского контрнаступления, отметили в ISW
Ландшафт на западе Луганской области подходит для тактики ВСУ, это способствует продолжению украинского контрнаступления, отметили в ISW
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Наступление украинской армии на северо-востоке страны не закончено и может продолжиться освобождением территорий в Луганской области. Об этом говорится в опубликованном 5 октября отчете американского Института исследования войны (ISW).

"Российским силам не удалось удержать берега рек Оскол и Северский Донец и использовать их в качестве естественных границ, чтобы не допустить проникновения украинских сил в уязвимые участки оккупированного Россией северо-востока Украины", – констатируют эксперты.

В Институте исследования войны считают, что рельеф на западе Луганской области подходит для быстрых маневренных боевых действий, которые украинские силы эффективно применяли в восточной части Харьковской области в начале сентября.

Кроме того, подчеркивают в ISW, нет никаких указаний из открытых источников на то, что российские военные существенно укрепили запад Луганской области. 

"Продолжающиеся северные и южные контрнаступления Украины, вероятно, вынуждают Кремль уделять первоочередное внимание обороне одного направления операций в ущерб другому, что потенциально увеличивает вероятность успеха Украины на обоих направлениях", – сказано в анализе.

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории. 4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что ВСУ в ходе контрнаступления освободили 1534 населенных пункта.

Аналитики американского Института исследования войны (ISW) 1 октября высказали мнение, что удержание Луганской области интересует президента РФ Владимира Путина меньше, чем территории на юге Украины.

5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ освободили от российских оккупантов шесть населенных пунктов в Луганской области.

С 5 октября в РФ считают, что официально "присоединили" Луганскую область к России. В связи с этим в британской разведке прогнозируют, что российское политическое руководство должно быть "обеспокоено" продвижением ВСУ на этом направлении.

Теги: Украина, Луганск, Луганская область, оккупация, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление, ISW
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