В Харьковской области нашли тела двух замученных оккупантами мужчин

Тела убитых нашли на базе отдыха. Их руки были соединены наручниками. У погибших имеются огнестрельные ранения головы.
Возраст погибших – примерно от 30 до 35 лет. Они были одеты в гражданскую одежду. Тела находились в песчаной яме размером 2,5 х 2,5 м глубиной 4 м. Личности погибших устанавливаются.
По предварительным данным, на указанной базе размещались российские спецназовцы в составе 250–350 человек. Периодически происходила ротация.
Сотрудники следственно-оперативных групп и эксперты провели осмотр места происшествия, собрали вещественные доказательства. Назначены необходимые экспертизы.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм Харьковской области. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.
ВСУ деоккупировали 483 населенных пункта в Харьковской области, сообщили в Офисе президента 4 октября.