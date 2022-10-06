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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области нашли тела двух замученных оккупантами мужчин

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Тела убитых нашли на базе отдыха
Тела убитых нашли на базе отдыха
Фото: Національна поліція України / Facebook

Правоохранители обнаружили два тела замученных мужчин на базе отдыха в селе Новоплатоновка Харьковской области. Об этом сообщила 5 октября пресс-служба Национальной полиции Украины.

Тела убитых нашли на базе отдыха. Их руки были соединены наручниками. У погибших имеются огнестрельные ранения головы.

Возраст погибших – примерно от 30 до 35 лет. Они были одеты в гражданскую одежду. Тела находились в песчаной яме размером 2,5 х 2,5 м глубиной 4 м. Личности погибших устанавливаются.

По предварительным данным, на указанной базе размещались российские спецназовцы в составе 250–350 человек. Периодически происходила ротация.

Сотрудники следственно-оперативных групп и эксперты провели осмотр места происшествия, собрали вещественные доказательства. Назначены необходимые экспертизы.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/pfbid02nyPbNDM96Ue5STHAA2KXYRhG4ywmNcNNqor8v7V1EyKqifYnGvE8rBx5ZjYAf8PNl

Контекст:

Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм Харьковской области. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.

ВСУ деоккупировали 483 населенных пункта в Харьковской области, сообщили в Офисе президента 4 октября.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, полиция, Харьковская область, война России против Украины, погибшие
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