В Харьковской области нашли тела двух замученных оккупантами мужчин

Тела убитых нашли на базе отдыха. Их руки были соединены наручниками. У погибших имеются огнестрельные ранения головы.

Возраст погибших – примерно от 30 до 35 лет. Они были одеты в гражданскую одежду. Тела находились в песчаной яме размером 2,5 х 2,5 м глубиной 4 м. Личности погибших устанавливаются.

По предварительным данным, на указанной базе размещались российские спецназовцы в составе 250–350 человек. Периодически происходила ротация.

Сотрудники следственно-оперативных групп и эксперты провели осмотр места происшествия, собрали вещественные доказательства. Назначены необходимые экспертизы.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы.