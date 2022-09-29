"Побросали все". Оккупанты рассказали, как убегали из-под Изюма — перехват ГУР

"Говорят, там просто скопление было, и чтобы в окружение не попасть, они отступили прямо до Купянска", – рассказывает один из россиян.

"Побросали все – "Пионы", эти дальнобойные 152-е, 72-ки, 90-е (танки. – "ГОРДОН"), КамАЗы, "Торнадо" — там п...зда техники. Обоссались, суки. С БК, со всей х...йней заряженной, прикинь? Хоть подорвали бы, когда съ...бывались", – отвечает его собеседник.

Оккупанты обсуждают, что их войска сдали 30 деревень от Изюма до Купянска.

Также они говорят об объявленной в России мобилизации.

"Вот сейчас там до 53 лет всех загребают. Кто будет "гаситься" – от трех до 10 лет за эту х...йню, прикинь. За сдачу в плен тоже от трех до пяти. Короче, весело", – говорит один из них.