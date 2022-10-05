В деоккупированной Каменке Харьковской области полицейские нашли два мумифицированных тела в подвале разрушенного дома

Сотрудники Изюмского райуправления выявленные останки тел направили на проведение судебно-медицинской экспертизы, отметили в полиции Харьковской области Фото: Поліція Харківської області / Facebook

Об этом 5 октября сообщили в Facebook полиции Харьковской области.

Отмечается, что полицейские продолжают фиксировать преступления российских оккупационных войск в Харьковской области.

"Мумифицированные тела двоих мужчин обнаружили в подвальном помещении разрушенного дома в селе Каменка Изюмского района. Сотрудники Изюмского районного управления полиции провели осмотр места происшествия. Выявленные останки направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы. Специалисты установят причину смерти людей", – говорится в сообщении.

Указывается, что следователи по данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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