В деоккупированной Каменке Харьковской области полицейские нашли два мумифицированных тела в подвале разрушенного дома

Об этом 5 октября сообщили в Facebook полиции Харьковской области.
Отмечается, что полицейские продолжают фиксировать преступления российских оккупационных войск в Харьковской области.
"Мумифицированные тела двоих мужчин обнаружили в подвальном помещении разрушенного дома в селе Каменка Изюмского района. Сотрудники Изюмского районного управления полиции провели осмотр места происшествия. Выявленные останки направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы. Специалисты установят причину смерти людей", – говорится в сообщении.
Указывается, что следователи по данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм Харьковской области. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.
ВСУ деоккупировали 483 населенных пункта в Харьковской области, сообщили в Офисе президента 4 октября.