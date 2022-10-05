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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В деоккупированной Каменке Харьковской области полицейские нашли два мумифицированных тела в подвале разрушенного дома

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Сотрудники Изюмского райуправления выявленные останки тел направили на проведение судебно-медицинской экспертизы, отметили в полиции Харьковской области
Сотрудники Изюмского райуправления выявленные останки тел направили на проведение судебно-медицинской экспертизы, отметили в полиции Харьковской области
Фото: Поліція Харківської області / Facebook

Полицейские Харьковской области обнаружили тела двух человек в подвале разрушенного дома в Каменке Изюмского района.

Об этом 5 октября сообщили в Facebook полиции Харьковской области.

Отмечается, что полицейские продолжают фиксировать преступления российских оккупационных войск в Харьковской области.

"Мумифицированные тела двоих мужчин обнаружили в подвальном помещении разрушенного дома в селе Каменка Изюмского района. Сотрудники Изюмского районного управления полиции провели осмотр места происшествия. Выявленные останки направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы. Специалисты установят причину смерти людей", – говорится в сообщении.

Указывается, что следователи по данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/pfbid0nnua5ynwQEaUuDEjkaAN8YaLofXkTDgeaFYVvYWkCugKRrAs6ocHabCzNTuAQC3El

Контекст:

Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм Харьковской области. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.

ВСУ деоккупировали 483 населенных пункта в Харьковской области, сообщили в Офисе президента 4 октября.

Теги: Россия, Украина, смерть, полиция, оккупация, Изюм, Харьковская область, экспертиза, Каменка, преступление, война России против Украины, полицейский, уголовное производство, следователь, погибшие
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