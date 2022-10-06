В США заявили, что Украина может вернуть Крым, если продолжит отвоевывать территорию нынешними темпами – The Telegraph

Западные официальные лица ранее считали, что вернуть Крым силой невозможно, потому что Россия "должна была бороться изо всех сил, чтобы защитить его". Однако высокопоставленный американский офицер сказал The Telegraph, что недавний крах российской армии означает, что "возврат Крыма Украиной теперь вполне возможен, и его больше нельзя сбрасывать со счетов".
Заход в Крым будет означать, пишет издание, что Украина зайдет дальше линии фронта по состоянию на 23 февраля, когда президент РФ Владимир Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину.
Официальный представитель США заявил, что у России больше нет возможности или силы воли защищать ключевые позиции – и если украинцам удастся отбить Херсон, то есть вполне "реальная вероятность того, что она в конечном итоге сможет отбить Крым".
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации РФ превратила Крым в военную базу.
После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа сообщали, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. 2 октября Владимир Зеленский сообщил, что в Херсонской области освободили от оккупантов Архангельское и Миролюбовку.