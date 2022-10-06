В США заявили, что Украина может вернуть Крым, если продолжит отвоевывать территорию нынешними темпами – The Telegraph

Высокопоставленный американский офицер сказал, что крах российской армии означает, что возврат Крыма Украиной теперь вполне возможен Фото: depositphotos.com

Западные официальные лица ранее считали, что вернуть Крым силой невозможно, потому что Россия "должна была бороться изо всех сил, чтобы защитить его". Однако высокопоставленный американский офицер сказал The Telegraph, что недавний крах российской армии означает, что "возврат Крыма Украиной теперь вполне возможен, и его больше нельзя сбрасывать со счетов".

Заход в Крым будет означать, пишет издание, что Украина зайдет дальше линии фронта по состоянию на 23 февраля, когда президент РФ Владимир Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину.

Официальный представитель США заявил, что у России больше нет возможности или силы воли защищать ключевые позиции – и если украинцам удастся отбить Херсон, то есть вполне "реальная вероятность того, что она в конечном итоге сможет отбить Крым".