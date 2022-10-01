Украина достаточно скоро вернется в Крым с оружием, другого варианта не существует – Буданов

Такое мнение 30 сентября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", высказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

"Мы туда вернемся, достаточно скоро... С оружием вернемся", – сказал Буданов.

По его словам, другого варианта "не существует".

Украинские военные до конца 2022 года могут оттеснить российских оккупантов на позиции, которые были у захватчиков 23 февраля, а к середине следующего года – быть в Крыму, заявил в интервью, опубликованном 28 сентября, бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

Контекст:

Крым и части Донецкой и Луганской области были оккупированы Россией весной 2014 года.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. В апреле россияне были изгнаны из северных областей.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября сообщил, что за сентябрь на востоке Украины освобождены около 9 тыс. км² территории.

21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.