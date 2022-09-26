Усик: Когда вернем Крым, первым делом пойду в свой зал, на стадион "Таврия" в Симферополе

Усик отметил, что поедет в Крым после его деоккупации на машине, как "это делал всегда" Фото: EPA

Об этом украинский боксер рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Гордон спросил Усика, представляет ли он свой приезд в Симферополь, как и куда первым делом пойдет.

"Сяду и на машине поеду, как я это делал всегда, – ответил Усик. – В зал свой [в Симферополе]… На "Таврию" – на стадион – интересно было бы сходить: что там. Знаете, сколько я кругов там намотал – и ходил, и все? Мне было бы еще интересно побоксировать хотя бы на стадионе "Локомотив". Там нормально можно собрать людей. Немного, конечно, но достаточно. Символически".

Усик: Чей Крым? Наш он, украинский, был, есть и будет. Его взяли внаглую: просто пришли люди – забрали, отжали. Полный текст интервью

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