ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Усик: Когда вернем Крым, первым делом пойду в свой зал, на стадион "Таврия" в Симферополе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Усик отметил, что поедет в Крым после его деоккупации на машине, как "это делал всегда"
Усик отметил, что поедет в Крым после его деоккупации на машине, как "это делал всегда"
Фото: EPA

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO, IBO украинец Александр Усик хотел бы провести бой в Симферополе после деоккупации Крыма.

Об этом украинский боксер рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Гордон спросил Усика, представляет ли он свой приезд в Симферополь, как и куда первым делом пойдет.

"Сяду и на машине поеду, как я это делал всегда, – ответил Усик. – В зал свой [в Симферополе]… На "Таврию" – на стадион – интересно было бы сходить: что там. Знаете, сколько я кругов там намотал – и ходил, и все? Мне было бы еще интересно побоксировать хотя бы на стадионе "Локомотив". Там нормально можно собрать людей. Немного, конечно, но достаточно. Символически".

Усик: Чей Крым? Наш он, украинский, был, есть и будет. Его взяли внаглую: просто пришли люди – забрали, отжали. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Усик – уроженец Симферополя. После того как Россия оккупировала Крым в 2014 году, он не озвучивал четкой позиции относительно территориальной принадлежности полуострова: в 2016-м он заявлял, что "Крым – это Крым", а в 2018-м говорил, что Крым – "божий". Из-за этого Усика неоднократно критиковали.

Также боксер – заслуженный мастер спорта Украины, он является олимпийским чемпионом (2012) и абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. Боксер рассказывал феврале 2021 года, что ему предлагали "немалые суммы", чтобы он сменил гражданство и выступал за другую страну. Усик отказался, по его словам, из-за любви к Родине.

После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Усик вступил в территориальную оборону. Дом боксера в Ворзеле под Киевом обстреляли российские оккупанты. В марте Усик получил право на выезд из Украины и начал подготовку к бою-реваншу с Энтони Джошуа.

17 августа на пресс-конференции в Саудовской Аравии Усик вышел в национальном костюме и общался со СМИ на украинском языке. 21 августа он защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у британца в сентябре 2021 года, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring. 

Победу Усик посвятил Вооруженным силам Украины и Украинскому государству.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Крым, Украина, Симферополь, спорт, стадион, Александр Усик, украинец, интервью, чемпион мира, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ефросинина и Полякова рассказали, за что благодарны Гордону и Бацман
Ефросинина и Полякова рассказали, за что благодарны Гордону и Бацман
Данилко на гастролях за границей позировал с Белоконь в телефонной будке
Данилко на гастролях за границей позировал с Белоконь в телефонной будке
Мейхер на природе выставила пятую точку в летнем платье. Фото
Мейхер на природе выставила пятую точку в летнем платье. Фото
  Усик: У меня трое детей. Они готовы: им надо и сестра, и брат. Я тоже готов. Тружусь в этом направлении
  Усик: У меня трое детей. Они готовы: им надо и сестра, и брат. Я тоже готов. Тружусь в этом направлении G
Дмитрий ГОРДОН
"Мучился, чтобы россиянином стать, а теперь заберут". Ясинский высмеял заявление Бардаша о российском паспорте после старта мобилизации в РФ
"Мучился, чтобы россиянином стать, а теперь заберут". Ясинский высмеял заявление Бардаша о российском паспорте после старта мобилизации в РФ
"Алла девчулька!", "Красотка". Пугачева появилась на вечеринке в черном мини-платье. Фото
"Алла – девчулька!", "Красотка". Пугачева появилась на вечеринке в черном мини-платье. Фото
  Тринчер вышла замуж. Видео
  Тринчер вышла замуж. Видео
"Какая серьезная женщина". Сопонару показала свои новые фото и призвала помочь детскому центру в Чернигове
"Какая серьезная женщина". Сопонару показала свои новые фото и призвала помочь детскому центру в Чернигове
  "Орки в мішках повернулись в родини. Доброго вечора! Ми з України!" Композитор Булгачев выпустил песню. Видео
  "Орки в мішках повернулись в родини. Доброго вечора! Ми з України!" Композитор Булгачев выпустил песню. Видео
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем
  Усик: Самый крутой отдых – это не заграница. В Вышгороде есть дом. Я еду туда с детьми. Баня, на гидроскутере покататься, карасиков пожарить на костре
  Усик: Самый крутой отдых – это не заграница. В Вышгороде есть дом. Я еду туда с детьми. Баня, на гидроскутере покататься, карасиков пожарить на костре G
Дмитрий ГОРДОН
"Боритесь за свою любовь", "Это должно было произойти". Жена Остапчука на фоне слухов о разводе рассказала о своем эмоциональном состоянии
"Боритесь за свою любовь", "Это должно было произойти". Жена Остапчука на фоне слухов о разводе рассказала о своем эмоциональном состоянии
Арестович прокомментировал высказывание из соцсети о его возможном президентстве и главных угрозах для Украины
Арестович прокомментировал высказывание из соцсети о его возможном президентстве и главных угрозах для Украины
В пустыне на фоне заката. "ДахаБраха" показала снимки из новой фотосессии в США
В пустыне на фоне заката. "ДахаБраха" показала снимки из новой фотосессии в США
Гапчинская показала старшую дочь и неожиданную встречу с мужем
Гапчинская показала старшую дочь и неожиданную встречу с мужем
"Самая горячая женщина в истории человечества". 57-летняя Херли в купальнике вблизи показала бюст и зону бикини
"Самая горячая женщина в истории человечества". 57-летняя Херли в купальнике вблизи показала бюст и зону бикини
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я никогда не буду таким, как вы". Делон высказался о президентстве Зеленского (511021)
2
Ким о семье: Проблемы начались, потому что забываешь звонить. Это реально так. Супруга ждала до трех ночи, иногда и до четырех (94406)
3
"Близко к сердцу принимайте только детей". Невестка Ющенко показала прогулку с новорожденным сыном (67451)
4
"Сочувствую ему", "Готовился к этой роли всю жизнь". Букингемский дворец показал, как работает 73-летний Чарльз III (54647)
5
"Такая красивая". Самый молодой премьер-министр Финляндии восхитила соцсети селфи, которое сделала во время отдыха на природе (25311)
6
"Пришло время". Бывшая возлюбленная Илона Маска, 35-летняя певица Граймс заявила, что сделает на лице татуировку (23636)
7
"Оккупанты бросали оружие и забирали бытовую технику. Пытались тащить с собой все, что могли". Педан побывал в освобожденном Изюме (18198)
8
"Я принимаю свое тело и отпускаю потребность выглядеть безупречно, бросать вызов гравитации". Пэлтроу накануне 50-летия снялась в бикини (15487)
 
 
 
 