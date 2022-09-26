Усик: Когда вернем Крым, первым делом пойду в свой зал, на стадион "Таврия" в Симферополе

Об этом украинский боксер рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.
Гордон спросил Усика, представляет ли он свой приезд в Симферополь, как и куда первым делом пойдет.
"Сяду и на машине поеду, как я это делал всегда, – ответил Усик. – В зал свой [в Симферополе]… На "Таврию" – на стадион – интересно было бы сходить: что там. Знаете, сколько я кругов там намотал – и ходил, и все? Мне было бы еще интересно побоксировать хотя бы на стадионе "Локомотив". Там нормально можно собрать людей. Немного, конечно, но достаточно. Символически".
Усик: Чей Крым? Наш он, украинский, был, есть и будет. Его взяли внаглую: просто пришли люди – забрали, отжали. Полный текст интервью
Усик – уроженец Симферополя. После того как Россия оккупировала Крым в 2014 году, он не озвучивал четкой позиции относительно территориальной принадлежности полуострова: в 2016-м он заявлял, что "Крым – это Крым", а в 2018-м говорил, что Крым – "божий". Из-за этого Усика неоднократно критиковали.
Также боксер – заслуженный мастер спорта Украины, он является олимпийским чемпионом (2012) и абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. Боксер рассказывал феврале 2021 года, что ему предлагали "немалые суммы", чтобы он сменил гражданство и выступал за другую страну. Усик отказался, по его словам, из-за любви к Родине.
После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Усик вступил в территориальную оборону. Дом боксера в Ворзеле под Киевом обстреляли российские оккупанты. В марте Усик получил право на выезд из Украины и начал подготовку к бою-реваншу с Энтони Джошуа.
17 августа на пресс-конференции в Саудовской Аравии Усик вышел в национальном костюме и общался со СМИ на украинском языке. 21 августа он защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у британца в сентябре 2021 года, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring.
Победу Усик посвятил Вооруженным силам Украины и Украинскому государству.