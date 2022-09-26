  Усик: У меня трое детей. Они готовы: им надо и сестра, и брат. Я тоже готов. Тружусь в этом направлении

По словам спортсмена, трое детей для него не предел.
"Еще хочу. Жену надо подготовить к этому", – отметил Усик.
Он признался, что хотел бы пятерых детей в своей семье, чтобы улучшить демографическую ситуацию в Украине.
"Для того чтобы повышался рост украинцев и украиночек, надо минимум в семье четыре ребенка. Минимум трое, а то и четверо. То есть двое детей заменяют папу и маму, один – прирост, а там дальше... Ну хотелось бы. Вот есть трое. Дети готовы: им надо и сестра, и брат. Я тоже готов. Я тружусь в этом направлении. И я знаю, что никаких преград: знаете, типа "я заработаю – и рожу"... Все херня. Можно трудиться и зарабатывать, и рожать и растить. Бог дает ребенка – дает и на ребенка", – подчеркнул боксер.
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Жену Усика зовут Екатерина. Пара воспитывает дочь Елизавету (2010) и сыновей Кирилла (2013) и Михаила (2015).
Спортсмен – уроженец Симферополя. После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году он вступил в территориальную оборону. Дом боксера в Ворзеле под Киевом обстреляли российские оккупанты. В марте Усик получил право на выезд из Украины и начал подготовку к бою-реваншу с британцем Энтони Джошуа.
17 августа на пресс-конференции в Саудовской Аравии Усик вышел в национальном костюме и общался со СМИ на украинском языке. 21 августа он защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring.
Победу Усик посвятил Вооруженным силам Украины и Украинскому государству.