  Усик: У меня трое детей. Они готовы: им надо и сестра, и брат. Я тоже готов. Тружусь в этом направлении

Усик: Для того чтобы повышался рост украинцев и украиночек, надо минимум в семье четыре ребенка Фото: usykaa / Instagram

По словам спортсмена, трое детей для него не предел.

"Еще хочу. Жену надо подготовить к этому", – отметил Усик.

Он признался, что хотел бы пятерых детей в своей семье, чтобы улучшить демографическую ситуацию в Украине.

"Для того чтобы повышался рост украинцев и украиночек, надо минимум в семье четыре ребенка. Минимум трое, а то и четверо. То есть двое детей заменяют папу и маму, один – прирост, а там дальше... Ну хотелось бы. Вот есть трое. Дети готовы: им надо и сестра, и брат. Я тоже готов. Я тружусь в этом направлении. И я знаю, что никаких преград: знаете, типа "я заработаю – и рожу"... Все херня. Можно трудиться и зарабатывать, и рожать и растить. Бог дает ребенка – дает и на ребенка", – подчеркнул боксер.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

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