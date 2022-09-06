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"Ватником" меня называют агенты Кремля”. Усик считает, что его пытаются дискредитировать

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Усик сказал, что молится за тех, кто называет его "ватником"
Усик сказал, что молится за тех, кто называет его "ватником"
Фото: ЕРА

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO, IBO Александр Усик считает, что "блогеры и агенты Кремля" пытаются "намеренно его дискредитировать", называя "ватником", сепаром и так далее". Об этом Усик сказал "ВВС News Україна" в интервью, которое вышло 3 сентября.

По мнению боксера, "агентура [Кремля]" целенаправленно старается разъединить украинцев, используя для этого языковой вопрос.

"Это разъединение – кто-то общается на русском, а кто-то на украинском, но они оба украинцы, а вот пусть они между собой постучатся [побьются] – это агентура делает намеренно. За церкви пишет, еще за что-то – это все провокации и наших неквалифицированных журналистов, хотя их нельзя журналистами назвать, блогеров и агентов Кремля, которые это делают намеренно", – сказал Усик.

По словам спортсмена, "проплаченные люди" делают ему замечания с 2018 года.

"Еще с 2018 года, когда я в Москве боксировал и вернулся, постоянно какие-то люди говорили, что я что-то там неправильно говорю: за Крым, за то, за то, за то. [...] Многие статьи, где меня осуждали или [называли] "ватником", сепаром и так далее, – это делали проплаченные люди, чтобы намеренно меня дискредитировать", – сказал боксер.

Он подчеркнул, что не держит зла на таких людей, наоборот, "молится за них ежедневно, утром и вечером".

В этом же интервью Усик назвал "дном" сайт "Миротворец", в базе которого он находится с 2020 года.

ВИДЕО
Видео: BBC News Україна / YouTube
Контекст:

Усик – уроженец СимферополяПосле того как Россия оккупировала Крым, он не озвучивал четкой позиции относительно территориальной принадлежности полуострова: в 2016-м он заявлял, что "Крым – это Крым", а в 2018-м говорил, что Крым – "божий". Из-за этого Усика неоднократно критиковали.

Боксер – заслуженный мастер спорта Украины, он является олимпийским чемпионом (2012) и абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. Боксер рассказывал в феврале 2021 года, что ему предлагали "немалые суммы", чтобы он сменил гражданство и выступал за другую страну. Усик отказался, по его словам, из-за любви к Родине.

После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Усик вступил в территориальную оборону. Дом боксера в Ворзеле под Киевом обстреляли российские оккупанты. В марте Усик получил право на выезд из Украины и начал подготовку к бою-реваншу с британцем Энтони Джошуа.

17 августа на пресс-конференции в Саудовской Аравии Усик вышел в национальном костюме и общался со СМИ на украинском языке. 21 августа он защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у британца в сентябре 2021 года, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring.

Победу Усик посвятил Вооруженным силам Украины и Украинскому государству.

Теги: Россия, Украина, спорт, провокации, Александр Усик, вторжение, журналисты, украинцы, спортсмены, интервью, критика, чемпион мира
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