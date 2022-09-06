"Ватником" меня называют агенты Кремля”. Усик считает, что его пытаются дискредитировать

Усик сказал, что молится за тех, кто называет его "ватником" Фото: ЕРА

По мнению боксера, "агентура [Кремля]" целенаправленно старается разъединить украинцев, используя для этого языковой вопрос.

"Это разъединение – кто-то общается на русском, а кто-то на украинском, но они оба украинцы, а вот пусть они между собой постучатся [побьются] – это агентура делает намеренно. За церкви пишет, еще за что-то – это все провокации и наших неквалифицированных журналистов, хотя их нельзя журналистами назвать, блогеров и агентов Кремля, которые это делают намеренно", – сказал Усик.

По словам спортсмена, "проплаченные люди" делают ему замечания с 2018 года.

"Еще с 2018 года, когда я в Москве боксировал и вернулся, постоянно какие-то люди говорили, что я что-то там неправильно говорю: за Крым, за то, за то, за то. [...] Многие статьи, где меня осуждали или [называли] "ватником", сепаром и так далее, – это делали проплаченные люди, чтобы намеренно меня дискредитировать", – сказал боксер.

Он подчеркнул, что не держит зла на таких людей, наоборот, "молится за них ежедневно, утром и вечером".

В этом же интервью Усик назвал "дном" сайт "Миротворец", в базе которого он находится с 2020 года.

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