Усик о деоккупации Крыма: Хотелось бы поскорее. Месяц, два

Усик: Когда Крым перестанет быть оккупированным, когда наши бойцы и наша страна вернут его в предыдущий статус неоккупированного полуострова – все поедем восстанавливать, купаться в море, ловить барабульку Фото: ЕРА

Об этом он заявил в интервью "BBC News Україна", которое вышло 3 сентября.

Журналист предположил, что сейчас Усику, "как бойцу терробороны, человеку с четко очерченной политической позицией, скорее всего, туда попасть будет труднее", чем это было до 24 февраля. Он спросил мнение спортсмена – сможет ли тот побывать снова в Крыму.

"Конечно. После возвращения. Сейчас он оккупирован. Когда он перестанет быть оккупированным, когда наши бойцы и наша страна вернут его в предыдущий статус неоккупированного полуострова – все поедем восстанавливать, купаться в море, ловить барабульку, тараньку, еще что-то", – ответил Усик.

Сейчас, по словам спортсмена, он невъездной в Крыму.

"Они меня лишили каких-то званий. Послушайте, нет у меня какого-нибудь звания, там "почетный гражданин города Симферополь". Как вы думаете, я когда утром просыпаюсь, мне печально [из-за этого] или нет?" – добавил Усик.

Говоря о перспективе деоккупации и возвращения Крыма Украине, спортсмен сказал, что "10 лет – это много".

"Хотелось бы поскорее. Месяц там, я не знаю, два. Опять же, если бы я это знал, я бы вам сказал. А зачем сейчас гадать? Мы работаем по этому направлению", – добавил он.