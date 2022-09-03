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Усик о деоккупации Крыма: Хотелось бы поскорее. Месяц, два

Усик: Когда Крым перестанет быть оккупированным, когда наши бойцы и наша страна вернут его в предыдущий статус неоккупированного полуострова все поедем восстанавливать, купаться в море, ловить барабульку
Усик: Когда Крым перестанет быть оккупированным, когда наши бойцы и наша страна вернут его в предыдущий статус неоккупированного полуострова – все поедем восстанавливать, купаться в море, ловить барабульку
Фото: ЕРА

Украинский боксер Александр Усик, который после оккупации Россией Крыма и до начала ее полномасштабного вторжения в Украину посещал оккупированный полуостров, считает, что сможет снова туда поехать после деоккупации.

Об этом он заявил в интервью "BBC News Україна", которое вышло 3 сентября.

Журналист предположил, что сейчас Усику, "как бойцу терробороны, человеку с четко очерченной политической позицией, скорее всего, туда попасть будет труднее", чем это было до 24 февраля. Он спросил мнение спортсмена – сможет ли тот побывать снова в Крыму.

"Конечно. После возвращения. Сейчас он оккупирован. Когда он перестанет быть оккупированным, когда наши бойцы и наша страна вернут его в предыдущий статус неоккупированного полуострова – все поедем восстанавливать, купаться в море, ловить барабульку, тараньку, еще что-то", – ответил Усик.

Сейчас, по словам спортсмена, он невъездной в Крыму.

"Они меня лишили каких-то званий. Послушайте, нет у меня какого-нибудь звания, там "почетный гражданин города Симферополь". Как вы думаете, я когда утром просыпаюсь, мне печально [из-за этого] или нет?" – добавил Усик.

Говоря о перспективе деоккупации и возвращения Крыма Украине, спортсмен сказал, что "10 лет – это много".

"Хотелось бы поскорее. Месяц там, я не знаю, два. Опять же, если бы я это знал, я бы вам сказал. А зачем сейчас гадать? Мы работаем по этому направлению", – добавил он.

Контекст:

Усик – уроженец Симферополя, прихожанин Украинской православной церкви Московского патриархата. После того как Россия оккупировала Крым, он не озвучивал четкой позиции относительно территориальной принадлежности полуострова: в 2016-м он заявлял, что "Крым – это Крым", а в 2018-м говорил, что Крым – "божий".

В 2018 году предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий вручил ему орден преподобного Ильи Муромца I степени. Спортсмен заявлял о намерении "встать на сторону монахов", если "радикально настроенные люди" пойдут захватывать одну из украинских лавр. Из-за этого и высказываний о Крыме Усика неоднократно критиковали.

Также Усик – заслуженный мастер спорта Украины, он является олимпийским чемпионом (2012) и абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. Боксер рассказывал феврале 2021 года, что ему предлагали "немалые суммы", чтобы он сменил гражданство и выступал за другую страну. Усик отказался, по его словам, из-за любви к Родине.

После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Усик вступил в территориальную оборону. Дом боксера в Ворзеле под Киевом обстреляли российские оккупанты. В марте Усик получил право на выезд из Украины и начал подготовку к бою-реваншу с Энтони Джошуа.

17 августа на пресс-конференции в Саудовской Аравии Усик вышел в национальном костюме и общался со СМИ на украинском языке. 21 августа он защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у британца в сентябре 2021 года, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring. 

Победу Усик посвятил Вооруженным силам Украины и Украинскому государству.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Крым, Симферополь, оккупация, Александр Усик, российские оккупанты, деоккупация
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