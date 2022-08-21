"Может побить только свою задницу". Фьюри заявил, что Усик и Джошуа "оба были дерьмом" и пригрозил побить обоих. Усик ответил

"Фьюри не ушел на пенсию, он хочет боксировать. Я буду боксировать либо с Тайсоном Фьюри, либо не буду боксировать вообще", – сказал Усик.
Позднее он обратился к Фьюри с призывом вернуться в ринг, сообщила в Twitter промоутерская компания Matchroom Boxing.
* "Hey Tyson, back in the ring please!" - @usykaa * pic.twitter.com/knXGWygzzq— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 21, 2022
Сам Фьюри раскритиковал обоих участников боя-реванша, назвав его одним из худших поединков в тяжелом весе, которые ему приходилось наблюдать. Об этом он сообщил в Twitter.
"Буду с вами откровенен, ребята. После просмотра боя могу сказать, что оба были дерьмом. Я бы уничтожил их обоих в одну ночь, черт возьми! Вытащите свою чертову чековую книжку, потому что Цыганский Король здесь, чтобы остаться навсегда.!", – заявил Фьюри.
THE GYPSY KING IS HERE TO STAY!!!@WBCBoxing @frankwarren_tv pic.twitter.com/DaDCfbQvPI— TYSON FURY (@Tyson_Fury) August 20, 2022
Украинский чемпион ответил Фьюри на пресс-конференции после боя с Джошуа, которую транслировал канал Sky Sports.
"Так ему снится каждый день. Знаете, что он побьет? Задницу он свою побьет", – сказал Усик.
Усик 21 августа в бою против Джошуа защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у британца в сентябре 2021 года, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring – он стал вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.
Украинец одержал победу раздельным решением судей. Один арбитр отдал победу Джошуа – 113-115, еще две записки судей были в пользу Усика –115-113, 116-112.