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"Может побить только свою задницу". Фьюри заявил, что Усик и Джошуа "оба были дерьмом" и пригрозил побить обоих. Усик ответил

Усику теперь интересен только Фьюри, он уже зовет его в ринг
Усику теперь интересен  только Фьюри, он уже зовет его в ринг
Фото: usykaa / Instagram

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии IBF, WBA, WBO, IBO и журнала The Ring Александр Усик выразил заинтересованность во встрече с объявившим об окончании карьеры чемпионом WBC в сверхтяжелом весе Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 КО). Об этом он сказал 21 августа после победы над британцем Энтони Джошуа в бое-реванше, трансляцию которого вел сервис MEGOGO.

"Фьюри не ушел на пенсию, он хочет боксировать. Я буду боксировать либо с Тайсоном Фьюри, либо не буду боксировать вообще", – сказал Усик.

Позднее он обратился к Фьюри с призывом вернуться в ринг, сообщила в Twitter промоутерская компания Matchroom Boxing.

Сам Фьюри раскритиковал обоих участников боя-реванша, назвав его одним из худших поединков в тяжелом весе, которые ему приходилось наблюдать. Об этом он сообщил в Twitter.

"Буду с вами откровенен, ребята. После просмотра боя могу сказать, что оба были дерьмом. Я бы уничтожил их обоих в одну ночь, черт возьми! Вытащите свою чертову чековую книжку, потому что Цыганский Король здесь, чтобы остаться навсегда.!", – заявил Фьюри.

Украинский чемпион ответил Фьюри на пресс-конференции после боя с Джошуа, которую транслировал канал Sky Sports.

"Так ему снится каждый день. Знаете, что он побьет? Задницу он свою побьет", – сказал Усик.

Контекст:

Усик 21 августа в бою против Джошуа защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у британца в сентябре 2021 года, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring – он стал вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

Украинец одержал победу раздельным решением судей. Один арбитр отдал победу Джошуа – 113-115, еще две записки судей были в пользу Усика –115-113, 116-112.

Теги: бокс, Украина, спорт, Александр Усик, трансляция, Тайсон Фьюри, пресс-конференция, Энтони Джошуа, WBC, WBA, WBO, IBF, The Ring, IBO, чемпион мира
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