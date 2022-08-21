"Может побить только свою задницу". Фьюри заявил, что Усик и Джошуа "оба были дерьмом" и пригрозил побить обоих. Усик ответил

Усику теперь интересен только Фьюри, он уже зовет его в ринг Фото: usykaa / Instagram

"Фьюри не ушел на пенсию, он хочет боксировать. Я буду боксировать либо с Тайсоном Фьюри, либо не буду боксировать вообще", – сказал Усик.

Позднее он обратился к Фьюри с призывом вернуться в ринг, сообщила в Twitter промоутерская компания Matchroom Boxing.

Сам Фьюри раскритиковал обоих участников боя-реванша, назвав его одним из худших поединков в тяжелом весе, которые ему приходилось наблюдать. Об этом он сообщил в Twitter.

"Буду с вами откровенен, ребята. После просмотра боя могу сказать, что оба были дерьмом. Я бы уничтожил их обоих в одну ночь, черт возьми! Вытащите свою чертову чековую книжку, потому что Цыганский Король здесь, чтобы остаться навсегда.!", – заявил Фьюри.

Украинский чемпион ответил Фьюри на пресс-конференции после боя с Джошуа, которую транслировал канал Sky Sports.

"Так ему снится каждый день. Знаете, что он побьет? Задницу он свою побьет", – сказал Усик.