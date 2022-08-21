Усик вышел на бой с Джошуа в шортах с именем своей жены. Фото

Надписи "Украина" и "Симферополь" располагались на форме Усика по бокам, на фоне стилизованного орнамента в цветах украинского флага.
How you scoring it? #UsykJoshua2 pic.twitter.com/mbJ19JSWA4— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 20, 2022
Надпись "Катерина", нанесенная на амуницию боксера сзади, посвящена его супруге – Екатерине Усик.
Just like the first fight, to the scorecards we go...#UsykJoshua2 pic.twitter.com/yBC4aK2Ze5— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 20, 2022
Усик 21 августа в бою против Джошуа защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у британца в сентябре 2021 года, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring – он стал вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.
Украинец одержал победу раздельным решением судей. Один арбитр отдал победу Джошуа – 113-115, еще две записки судей были в пользу Усика –115-113, 116-112.
Жена Усика находилась в зале. После победы украинский чемпион обнял и страстно расцеловал ее. Победу он посвятил Украине и ВСУ.
Усик родился в 1987 году в Симферополе. С будущей женой Екатериной учился в одной школе.
Они поженились в 2009 году. Пара воспитывает троих детей – дочь Елизавету (2010) и двоих сыновей: Кирилла (2013) и Михаила (2015).
В 2012 году Усик получил звание "Почетный житель Симферополя" Весной 2022 года "власти" временно оккупированного Россией Крыма лишили его этого звания, сообщало ТСН.ua. Кроме того, в Крыму "аннулировали" награду "За верность долгу", которую ранее получил боксер.
Екатерина Усик, писал "24 канал", после этого в соцсетях обратилась к назначенному оккупантами "премьер-министру" Крыма Сергею Аксенову и посоветовала тому "бежать", потому что Крым был и будет Украиной.