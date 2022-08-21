Усик вышел на бой с Джошуа в шортах с именем своей жены. Фото

Усик дрался с Джошуа в шортах с именем любимой жены и названием любимой страны Фото: usykaa / Instagram

Надписи "Украина" и "Симферополь" располагались на форме Усика по бокам, на фоне стилизованного орнамента в цветах украинского флага.

Надпись "Катерина", нанесенная на амуницию боксера сзади, посвящена его супруге – Екатерине Усик.

Just like the first fight, to the scorecards we go...#UsykJoshua2 pic.twitter.com/yBC4aK2Ze5 — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 20, 2022

Усик 21 августа в бою против Джошуа защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у британца в сентябре 2021 года, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring – он стал вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

Украинец одержал победу раздельным решением судей. Один арбитр отдал победу Джошуа – 113-115, еще две записки судей были в пользу Усика –115-113, 116-112.

Жена Усика находилась в зале. После победы украинский чемпион обнял и страстно расцеловал ее. Победу он посвятил Украине и ВСУ.