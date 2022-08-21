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Джошуа пытался вывести Усика из себя запрещенным приемом: бил ниже пояса и по затылку. Не помогло

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Джошуа не смог победить Усика, но делал ему больно иначе
Джошуа не смог победить Усика, но делал ему больно иначе
Фото: EPA

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии IBF, WBA, WBO, IBO и журнала The Ring Александр Усик получил от претендента на титул чемпиона, британского боксера Энтони Джошуа, несколько запрещенных правилами ударов ниже пояса в ходе боя-реванша 21 августа. Об этом сообщает издание "ГОРДОН", которое вело онлайн-трансляцию поединка.

Самый болезненный, но не единственный удар ниже пояса украинец получил в пятом раунде. Усик впоследствии апеллировал к рефери, но Джошуа за свои действия наказан не был, хотя при строгом судействе мог бы получить предупреждение. Украинцу пришлось терпеть – и он вытерпел.

Кроме того, британский тяжеловес несколько раз наносил Усику удары по затылку, что тоже запрещено правилами.

Украинский боксер, чемпион по версии WBC International Silver в тяжелом весе Андрей Руденко в комментарии "Обозревателю" допустил, что у Джошуа наносил "запрещенные" удары без умысла.

"В профессиональном ринге, бывает, попадают не специально. Случаются, что эти удары залетают туда, и рефери их просто не видят и не считают. А когда уже намеренно бьют открытой перчаткой дважды, тогда останавливают и показывают. Может, британец машинально попал Усику по затылку, как и ниже пояса. Думаю, что Джошуа специально туда не бил. Это залет такой, случайный", – считает эксперт.

Усик 21 августа в бою против Джошуа защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у британца в сентябре 2021 года, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring – он стал вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

Украинец одержал победу раздельным решением судей. Один арбитр отдал победу Джошуа – 113-115, еще две записки судей были в пользу Усика –115-113, 116-112.

Контекст:

В ночь на 26 сентября 2021 года на стадионе в Лондоне Усик выиграл у Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. Поединок длился все 12 раундов.

Промоутер Джошуа Эдди Гирн после боя заявил, что боксер захочет провести реванш с Усиком. Такая опция была предусмотрена в контракте на бой. В октябре Джошуа официально инициировал реванш с Усиком.

Усик до начала полномасштабного вторжения России в Украину говорил о желании провести реванш из Джошуа на НСК "Олимпийский". Гирн также не исключал возможности проведения поединка в Киеве.

Когда началось полномасштабное вторжение РФ, Усик вступил в территориальную оборону. Дом боксера в Ворзеле под Киевом обстреляли российские кафиры.

Усик получил право на выезд из Украины и начал подготовку к бою-реваншу в марте.

Теги: бокс, спорт, Александр Усик, курьез, Энтони Джошуа, Андрей Руденко, WBA, WBO, IBF, The Ring, IBO
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