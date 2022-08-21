Джошуа пытался вывести Усика из себя запрещенным приемом: бил ниже пояса и по затылку. Не помогло

Самый болезненный, но не единственный удар ниже пояса украинец получил в пятом раунде. Усик впоследствии апеллировал к рефери, но Джошуа за свои действия наказан не был, хотя при строгом судействе мог бы получить предупреждение. Украинцу пришлось терпеть – и он вытерпел.

Кроме того, британский тяжеловес несколько раз наносил Усику удары по затылку, что тоже запрещено правилами.

Украинский боксер, чемпион по версии WBC International Silver в тяжелом весе Андрей Руденко в комментарии "Обозревателю" допустил, что у Джошуа наносил "запрещенные" удары без умысла.

"В профессиональном ринге, бывает, попадают не специально. Случаются, что эти удары залетают туда, и рефери их просто не видят и не считают. А когда уже намеренно бьют открытой перчаткой дважды, тогда останавливают и показывают. Может, британец машинально попал Усику по затылку, как и ниже пояса. Думаю, что Джошуа специально туда не бил. Это залет такой, случайный", – считает эксперт.

Усик 21 августа в бою против Джошуа защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у британца в сентябре 2021 года, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring – он стал вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

Украинец одержал победу раздельным решением судей. Один арбитр отдал победу Джошуа – 113-115, еще две записки судей были в пользу Усика –115-113, 116-112.