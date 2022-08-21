"Давайте сделаем это!" Льюис призвал Усика и Фьюри провести бой за абсолютное чемпионство

Льюис призвал украинского чемпиона мира по боксу Усика (на фото) сразится в бою против Фьюри Фото: Александр Усик / Usyk / Facebook

Об этом Льюис написал в Twitter 21 августа.

"Эй, Тайсон Фьюри и Александр Усик, мы можем наконец дать фанатам бой за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе? 19 лет – это большой срок, и фанаты заслуживают этого. Давайте сделаем это!" – написал британец.

Hey @Tyson_Fury & @usykaa Can we finally give the fans an UNDISPUTED HW Championship fight? 19 years is a long time and fans deserve it! * Let’s get it cracking! — Lennox Lewis, CBE, CM (@LennoxLewis) August 21, 2022

Усик выразил заинтересованность во встрече с Фьюри после победы в матче-реванше против другого британского боксера Энтони Джошуа в ночь на 21 августа.

"Фьюри не ушел на пенсию, он хочет боксировать. Я буду боксировать либо с Тайсоном Фьюри, либо не буду боксировать вообще", – сказал Усик после боя.

Позднее Усик обратился к Фьюри с призывом вернуться в ринг.

Фьюри же раскритиковал обоих участников боя-реванша, назвав его одним из худших поединков в супертяжелом весе.

"Я бы уничтожил их обоих в одну ночь, черт возьми! Вытащите свою чертову чековую книжку, потому что Цыганский Король здесь, чтобы остаться навсегда!" – заявил Фьюри в Twitter.

Усик ответил Фьюри на пресс-конференции после боя с Джошуа.

"Так ему снится каждый день. Знаете, что он побьет? Задницу он свою побьет", – сказал украинский чемпион.