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"Давайте сделаем это!" Льюис призвал Усика и Фьюри провести бой за абсолютное чемпионство

Льюис призвал украинского чемпиона мира по боксу Усика (на фото) сразится в бою против Фьюри
Льюис призвал украинского чемпиона мира по боксу Усика (на фото) сразится в бою против Фьюри
Фото: Александр Усик / Usyk / Facebook

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, IBF и WBA Леннокс Льюис призвал чемпиона мира по боксу в этой весовой категории украинца Александра Усика (по версиям IBF, WBA, WBO, IBO и журнала The Ring) и объявившего об окончании карьеры чемпиона мира по версии WBC британца Тайсона Фьюри провести объединительный бой.

Об этом Льюис написал в Twitter 21 августа.

"Эй, Тайсон Фьюри и Александр Усик, мы можем наконец дать фанатам бой за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе? 19 лет – это большой срок, и фанаты заслуживают этого. Давайте сделаем это!" – написал британец.

Усик выразил заинтересованность во встрече с Фьюри после победы в матче-реванше против другого британского боксера Энтони Джошуа в ночь на 21 августа.

"Фьюри не ушел на пенсию, он хочет боксировать. Я буду боксировать либо с Тайсоном Фьюри, либо не буду боксировать вообще", – сказал Усик после боя.

Позднее Усик обратился к Фьюри с призывом вернуться в ринг.

Фьюри же раскритиковал обоих участников боя-реванша, назвав его одним из худших поединков в супертяжелом весе.

"Я бы уничтожил их обоих в одну ночь, черт возьми! Вытащите свою чертову чековую книжку, потому что Цыганский Король здесь, чтобы остаться навсегда!" – заявил Фьюри в Twitter.

Усик ответил Фьюри на пресс-конференции после боя с Джошуа.

"Так ему снится каждый день. Знаете, что он побьет? Задницу он свою побьет", – сказал украинский чемпион.

Контекст:

Усик в бою против Джошуа защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у британца в сентябре 2021 года, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring – он стал вакантным после того, как Фьюри объявил о завершении карьеры.

Украинец одержал победу раздельным решением судей. Один арбитр отдал победу Джошуа – 113:115, еще две записки судей были в пользу Усика – 115:113, 116:112.

Теги: бокс, Украина, спорт, фанаты, Александр Усик, Тайсон Фьюри, Ленокс Льюис, чемпион мира
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