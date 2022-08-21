"Давайте сделаем это!" Льюис призвал Усика и Фьюри провести бой за абсолютное чемпионство

Об этом Льюис написал в Twitter 21 августа.
"Эй, Тайсон Фьюри и Александр Усик, мы можем наконец дать фанатам бой за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе? 19 лет – это большой срок, и фанаты заслуживают этого. Давайте сделаем это!" – написал британец.
Hey @Tyson_Fury & @usykaa Can we finally give the fans an UNDISPUTED HW Championship fight? 19 years is a long time and fans deserve it! * Let’s get it cracking!— Lennox Lewis, CBE, CM (@LennoxLewis) August 21, 2022
Усик выразил заинтересованность во встрече с Фьюри после победы в матче-реванше против другого британского боксера Энтони Джошуа в ночь на 21 августа.
"Фьюри не ушел на пенсию, он хочет боксировать. Я буду боксировать либо с Тайсоном Фьюри, либо не буду боксировать вообще", – сказал Усик после боя.
Позднее Усик обратился к Фьюри с призывом вернуться в ринг.
Фьюри же раскритиковал обоих участников боя-реванша, назвав его одним из худших поединков в супертяжелом весе.
"Я бы уничтожил их обоих в одну ночь, черт возьми! Вытащите свою чертову чековую книжку, потому что Цыганский Король здесь, чтобы остаться навсегда!" – заявил Фьюри в Twitter.
Усик ответил Фьюри на пресс-конференции после боя с Джошуа.
"Так ему снится каждый день. Знаете, что он побьет? Задницу он свою побьет", – сказал украинский чемпион.
Усик в бою против Джошуа защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у британца в сентябре 2021 года, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring – он стал вакантным после того, как Фьюри объявил о завершении карьеры.
Украинец одержал победу раздельным решением судей. Один арбитр отдал победу Джошуа – 113:115, еще две записки судей были в пользу Усика – 115:113, 116:112.