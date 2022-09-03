Усик: Я не хочу быть президентом

Журналист отметил, что ранее Усик вспоминал, как в детстве говорил матери, что хочет стать президентом.

"Вы как-то все это перевели на шутку, а сейчас если вы изменились, то, может, и планы у вас в этом направлении изменились?" – спросил он.

"Я это говорил не только маме, мы и с друзьями частенько шутим об этом. Но это все шутки, на самом деле, я не хочу быть президентом, – ответил спортсмен. – Скажу очень просто. Вот я утром просыпаюсь, и я знаю, что я сам себе хозяин – семья там, то-се, тренировки, дела, общение с коллегами, друзьями. А тут обязательно нужно будет ехать куда-то в кабинет, со многими встречаться, общаться, работы очень много. Я бы хотел – и я так и делаю – помогать, что-то делать для страны, но не быть президентом".

По мнению Усика, лучше иметь хорошего президента, чем руководить страной. Нынешним главой Украинского государства Владимиром Зеленским он доволен, говорит, что тот "офигенный".

"У меня к нему было нормальное отношение. Я говорил, что у него команды нет, сначала [президентства]. Так и было. Знаете, что мне очень нравится в нашем президенте? Что он борется до конца. Он не убежал, а остался и сказал: "Я буду с народом". Это очень мотивирует. Вот кто бы другой был, он бы где-то свалил по кустам, и все. А этот остался и до конца остается со своим народом и работает. Это мотивирует, потому что, когда человек идет впереди и ведет за собой, это лидер. А не стоит сзади и погоняет кнутом: "Давайте, идите", – сказал он.