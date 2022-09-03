ГОРДОН
 
 
СПОРТ

Усик: Я не хочу быть президентом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Усик говорит, что доволен Зеленским на президентском посту
Усик говорит, что доволен Зеленским на президентском посту
Фото: ЕРА

Украинский боксер Александр Усик в интервью "ВВС News Україна", которое вышло 3 сентября, рассказал, что шутит с друзьями о своем детском желании стать президентом.

Журналист отметил, что ранее Усик вспоминал, как в детстве говорил матери, что хочет стать президентом.

"Вы как-то все это перевели на шутку, а сейчас если вы изменились, то, может, и планы у вас в этом направлении изменились?" – спросил он.

"Я это говорил не только маме, мы и с друзьями частенько шутим об этом. Но это все шутки, на самом деле, я не хочу быть президентом, – ответил спортсмен. – Скажу очень просто. Вот я утром просыпаюсь, и я знаю, что я сам себе хозяин – семья там, то-се, тренировки, дела, общение с коллегами, друзьями. А тут обязательно нужно будет ехать куда-то в кабинет, со многими встречаться, общаться, работы очень много. Я бы хотел – и я так и делаю – помогать, что-то делать для страны, но не быть президентом".

По мнению Усика, лучше иметь хорошего президента, чем руководить страной. Нынешним главой Украинского государства Владимиром Зеленским он доволен, говорит, что тот "офигенный".

"У меня к нему было нормальное отношение. Я говорил, что у него команды нет, сначала [президентства]. Так и было. Знаете, что мне очень нравится в нашем президенте? Что он борется до конца. Он не убежал, а остался и сказал: "Я буду с народом". Это очень мотивирует. Вот кто бы другой был, он бы где-то свалил по кустам, и все. А этот остался и до конца остается со своим народом и работает. Это мотивирует, потому что, когда человек идет впереди и ведет за собой, это лидер. А не стоит сзади и погоняет кнутом: "Давайте, идите", – сказал он.

Контекст:

Зеленский стал президентом Украины в 2019 году.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Александр Усик, Владимир Зеленский, президент, интервью
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Украинский Оскаровский комитет назвал единственного финалиста нацотбора
Украинский Оскаровский комитет назвал единственного финалиста нацотбора
84-летняя Джейн Фонда больна раком и проходит химиотерапию
84-летняя Джейн Фонда больна раком и проходит химиотерапию
"Сейчас именно то время". Добрынин и Квиткова обвенчались спустя два года после свадьбы. Фото
"Сейчас именно то время". Добрынин и Квиткова обвенчались спустя два года после свадьбы. Фото
"56?! Боже!" Хайек в бикини отпраздновала свой день рождения на яхте зажигательным танцем. Видео
"56?! Боже!" Хайек в бикини отпраздновала свой день рождения на яхте зажигательным танцем. Видео
  "Кришталь". Каменских презентовала клип, который сняла до полномасштабной войны. Видео
  "Кришталь". Каменских презентовала клип, который сняла до полномасштабной войны. Видео
"В этот день наша жизнь изменилась". Бех-Романчук показала снимки с венчания
"В этот день наша жизнь изменилась". Бех-Романчук показала снимки с венчания
Жена футболиста Зинченко показала семейные снимки, которые были сделаны в честь первого дня рождения их дочери
Жена футболиста Зинченко показала семейные снимки, которые были сделаны в честь первого дня рождения их дочери
"Старая, худая анорексичка". Ефросинина в ответ на хейт показала лицо крупным планом
"Старая, худая анорексичка". Ефросинина в ответ на хейт показала лицо крупным планом
"Высаживается российский десант". Жена Арестовича рассказала, как вместе с сыном покидала Киев в первый день войны
"Высаживается российский десант". Жена Арестовича рассказала, как вместе с сыном покидала Киев в первый день войны
Пугачева: Что первым делом захотелось сделать после возвращения? Морду набить одному человеку
Пугачева: Что первым делом захотелось сделать после возвращения? Морду набить одному человеку
"Мы выехали из Ирпеня с 40 котами". Врач Амосова рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Мы выехали из Ирпеня с 40 котами". Врач Амосова рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
Филолог Авраменко позировал в спортзале
Филолог Авраменко позировал в спортзале
40-летняя Мейхер показала формы в облегающем костюме и засветила пуп. Фото
40-летняя Мейхер показала формы в облегающем костюме и засветила пуп. Фото
Вакарчук передал 350 тыс. грн на восстановление музея Сковороды, разрушенного российскими оккупантами
Вакарчук передал 350 тыс. грн на восстановление музея Сковороды, разрушенного российскими оккупантами
От авосек до очков из кофейной гущи. Пять украинских эко-брендов
От авосек до очков из кофейной гущи. Пять украинских эко-брендов
Dantes презентовал песню Not A Refugee. Аудио
Dantes презентовал песню Not A Refugee. Аудио
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Жаль Володю". Пугачева высказалась о кремлевском пропагандисте Соловьеве (51551)
2
"Какое оно гадкое". Гордон показал, как россиянка напала на украинок за границей (51094)
3
"Пусть все дети учатся в безопасности". Разумков показал жену и сына в День знаний (36908)
4
"Такая настоящая", "Красота". Каменских снялась в ультрамини. Фото (35430)
5
Постройневшая Тина Кароль снялась в прозрачном мини-платье с глубоким декольте. Видео (32905)
6
Пугачева: Что первым делом захотелось сделать после возвращения? Морду набить одному человеку (32328)
7
"Единственный мужчина, который делает мою жизнь красивой". Беременная Свитолина показала новое фото с мужем (29004)
8
"Высаживается российский десант". Жена Арестовича рассказала, как вместе с сыном покидала Киев в первый день войны (21957)
 
 
 
 